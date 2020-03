Dahmeland-Fläming

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Coronavirus bleiben die Recyclinghöfe des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) für die Abfallanlieferungen durch Privatpersonen ab Freitag, dem 20. März, geschlossen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Gewerbebetriebe dürfen weiterhin anliefern

Gewerbebetriebe haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Abfälle montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf den Recyclinghöfen anzuliefern. Als Alternative, insbesondere für Grünabfall, können die Kompostieranlagen in der Umgebung genutzt werden. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.sbazv.de unter dem Punkt „Verband: Kompostieranlagen“. Des Weiteren werden vorläufig keine neuen Termine mehr für die Abholung von Sperrmüll, elektrischen Haushaltsgeräten, Altmetall und Altreifen vergeben. Mit dieser außergewöhnlichen Maßnahme trifft der SBAZV Vorkehrungen, um die Grundversorgung, insbesondere die Abfuhr des Hausmülls, mit den vorhandenen Mitarbeitern auch in Zukunft sicherzustellen.

SBAZV-Verwaltung geschlossen

Die Verwaltung des SBAZV ist seit dem 17. März für den Besuchsverkehr geschlossen. Telefonisch, online und per E-Mail ist der Verband weiter für alle erreichbar. Über die zukünftigen Entwicklungen bei den Entsorgungsleistungen sowie die Wiederaufnahme einzelner oder aller betroffener Bereiche informiert der Verband auf seiner Homepage. Der Verband bittet darum, die Internetseite zu nutzen, um sich vorab zu informieren, damit unnötige Komplikationen vermieden werden können.

Von MAZonline