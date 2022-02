Teltow-Fläming

Hotel- und Gaststättenbetreiber sind enttäuscht, dass ihre Branche bei den Erleichterungen der Corona-Regeln kaum Berücksichtigung gefunden hat. Lediglich auf die Kontaktnachverfolgung wird seit wenigen Tagen verzichtet. Nach wie vor aber müssen die Gäste in Restaurants und Gaststätten vollständig geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen Test mitbringen. Nur für Geboosterte gilt der freie Zutritt zur Gastronomie.

Karsten Ulrich aus Löwenbruch: Gefühlt alles für die ganze Nation ausbaden

So bedauert Karsten Ulrich, Inhaber des Restaurants Zum Löwen aus Löwenbruch: „Wir haben alles umgesetzt, was von uns verlangt worden ist.“ Von den letzten Erleichterungen durch die Corona-Landesverordnung profitieren die Einzelhändler, denen Ulrich das ja auch gönnt. Darüber, dass das keinerlei Erleichterungen für die Gastronomie mit sich gebracht hat, ist er enttäuscht: „Wir sind immer die ersten, die geschlossen und die letzten, die wieder geöffnet werden. Gefühlt müssen wir alles für die ganze Nation ausbaden“, sagt er.

Das Geschäft à-la-Carte läuft in Löwenbruch so gut wie gar nicht. „Die Menschen gehen nicht mehr spontan essen“, sagt er. „Und viele Reservierungen habe ich momentan auch noch nicht.“ Immer weniger Gäste kommen zum Essen nach Löwenbruch. Wie viele andere aus der Branche hofft er darauf, dass das Geschäft im kommenden Frühjahr besser wird. Mit seinem Biergarten steht er „Gewehr bei Fuß: Wir haben die Bierzelte bereit stehen und wenn es schöner wird, machen wir den Biergarten so bald wie möglich auf.“

Mahlow: Seit eineinhalb Jahren auf Personalsuche

Aufs Biergartengeschäft hoffen auch Cornelia und Peter Reichl mit ihrem Waldstübchen in Waldblick. „Das Geschäft läuft aktuell deutlich schlechter als im vergangenen Jahr“, erklärt Cornelia. Während des Lockdowns hätten viele Gäste helfen wollen und deshalb Essen zum Mitnehmen bestellt. „Jetzt haben wir aber so einen komischen Mischmasch aus Gästen, die eigentlich kommen können.“ Viele Familienfeiern seien abgesagt, weil dann alle komplett geimpft oder getestet sein müssen. „Das funktioniert in vielen Familien nicht.“

Gute 7.500 Euro müssen die Reichls aber jetzt an Corona-Soforthilfen zurückzahlen. „Das ist schon in Ordnung“, sagt Peter Reichl. Nur beim Zeitpunkt hätte man vielleicht warten können, bis das Geschäft wieder läuft. Mit zu den Schwierigkeiten gehört dabei auch die Personalsituation im Waldstübchen. Seit eineinhalb Jahren suchen die Reichls eine Aushilfskraft. Bisher gab es nicht eine Bewerbung. Im vergangenen Jahr haben sie deshalb auch Gäste wegschicken müssen: „Wir schaffen das nicht zu zweit, immer alle Gäste zu bedienen“, ergänzt Peter Reichl.

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Lücke: Wir brauchen eine Perspektive

Auch Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), hofft auf bessere Zeiten, wenn er an die aktuellen Corona-Regeln denkt. „Wir haben nach der Liberalisierung im Handel prüfen lassen, ob wir etwas unternehmen. Aber bei der aktuellen Inzidenzlage wird nicht viel passieren“, meint er lakonisch. Er hofft, dass die Inzidenzzahlen im März nach unten gehen. „Die Zusage steht ja im Raum, wenn die Ampeln auf Grün springen, dass dann die 2G+-Regelung fällt.“

Von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in der nächsten Woche erwartet er dabei eine klarere Perspektive für die Branche, die langfristig sein müsse. „Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Vorbereitung und langfristige Planungen ermöglichen, klare Regeln, unter denen die Gastronomie normal weiter arbeiten kann.“ Überhaupt nicht verstehen kann er, dass man 10.000 Menschen in die Stadien lässt, aber in Brandenburg in der Gastronomie immer noch 2G+ gilt.

Immer mehr Stornierungen in Zossen

Als „völlig ungerecht“ bezeichnet Daniel Reuner die aktuellen Beschränkungen in der Gastro-Branche, während man im Einzelhandel die Beschränkungen zurücknimmt. Der Hotelier aus Zossen, der auch Vizepräsident der Dehoga Brandenburg ist, versteht nicht, wieso in der Branche noch 2G+ gilt. Spontanbesuche seien so kaum möglich. Inzwischen habe er auch im Flair Hotel Zossen immer mehr Stornierungen für die kommende Saison, weil Gäste verunsichert seien.

Ob die MPK Besserung bringt, ist aus seiner Sicht fraglich. „Wir hatten gerade gestern bei mir im Haus Gespräche mit dem Staatssekretär Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium und Vertretern der Hotelkette Steigenberger bis hin zum kleinen Gastronomen aus Brandenburg.“ Ob sie Gehör gefunden haben, muss sich noch zeigen. Dass die Lage alles andere als positiv ist, zeigen über 100 Abmeldungen von Gastronomiebetrieben aus ganz Brandenburg von zuvor 1.500. Daniel Reuner: „Man kann nur durchhalten und auf bessere Zeiten hoffen.“

Von Udo Böhlefeld