Corona in Teltow-Fläming - So kann man sich in Teltow-Fläming auf Corona testen lassen

Erkältungssymptome, Kontakt mit Erkrankten, Beherbergungsverbote: Immer mehr Menschen aus Teltow-Fläming wollen oder müssen sich auf Corona testen lassen. Aber wie funktioniert das? Die wichtigsten Antworten.