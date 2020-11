Teltow-Fläming

Die Corona-Lage in Teltow-Fläming ist und bleibt dramatisch. Seit Montag greifen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Im Privaten soll jede und jeder einzelne die Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken.

188 Menschen aktuell Infiziert

Am 5. November meldet der Landkreis elf Neuinfektionen mit Coronavirus. Insgesamt haben sich in Teltow-Fläming 640 Menschen mit dem Virus angesteckt. Von ihnen sind 188 Personen akut infiziert. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 75,6 und ist damit seit mehr als zehn Tagen in Folge über dem kritischen Wert von 50.

Insgesamt 438 Personen gelten in TF als genesen. Fast 630 Einwohner müssen derzeit in Quarantäne bleiben. Im gesamten Kreis gibt es circa 150 offizielle Corona-Verdachtsfälle. Am Montag meldete der Kreis das 14. Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus.

Landkreises

Blankenfelde-Mahlow

Ludwigsfelde

Zossen

Am schwersten von der Pandemie betroffen ist der Norden des. In(42),(22) und(23) gibt derzeit es die meisten akuten Infektionen.

Aber auch im Süden von TF verbreitet sich das Virus stetig. Hier verzeichnet Luckenwalde (22) die meisten aktiven Fälle, gefolgt von Jüterbog (11), Dahme und Nuthe-Urstromtal (je 10). In einer ambulanten Tagespflege in der Stadt Dahme kam es in der vergangenen Woche zu einem Ausbruchsgeschehen mit bisher zwölf Infizierten.

Maskenpflicht auch an Bus- und Bahnhöfen

Der Landkreis hatte bereits vor dem Teil-Lockdown eine Ausweitung der Maskenpflicht beschlossen. Daher muss auch an Bushaltestellen und Bahnhöfen Maske getragen werden. Auch auf Wochenmärkten ist Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung jetzt Pflicht.

Davon unabhängig gelten in ganz Brandenburg bis zum 30. November strengere Kontaktbeschränkungen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch bis zu zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen.

Restaurants geschlossen, Feiern verboten

Gaststätten und Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Theater und Museen bleiben geschlossen. Auch alle Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter – vom öffentlichen Konzert bis zur privaten Feier – sind vorerst untersagt. Erlaubt sind nur noch kleine Zusammenkünfte mit maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten. Wer mit mehr als sechs Menschen feiern will, muss das in Teltow-Fläming inzwischen per Formular beim Gesundheitsamt anzeigen.

Touristische Übernachtungen sind im November verboten genauso wie Amateursport mit Ausnahme von Individualsport. Schulen und Kitas bleiben im Gegensatz zum ersten Lockdown offen. Das Land hat die Maskenpflicht aber für Schüler ab der 11. Klasse auch auf den Unterricht ausgeweitet.

Von Victoria Barnack