Niedergörsdorf

Über ein halbes Jahr später als geplant konnte die jährlichen Beratung zwischen der Gemeinde Niedergörsdorf und ihren Sportvereinen am Dienstagabend stattfinden. Neben der Diskussion zu den Wünschen für das Haushaltsjahr 2021, wollte Hauptamtsleiterin Andrea Schütze dort aber zunächst wissen, wie es den Vereinen in den vergangenen Monaten ergangen ist. Für die Sportvereine war es ein ruhiges Jahr – viele traditionelle Wettkämpfe mussten in 2020 ausfallen. Während des ersten Lockdowns wurde die Zeit jedoch sinnvoll genutzt. Viele Vereine berichteten von Arbeitseinsätzen, die zur Überbrückung der trainings- und wettkampffreien Zeit durchgeführt wurden und zu einer Aufwertung der Sportstätten führten.

Mit dem Eintreten der neuen Regelungen Anfang der Woche sind die Vereinsaktivitäten erneut stark eingedämmt worden. Das Verständnis dafür, dass Vereine in Brandenburg auch das Kindertraining wieder einstellen mussten, ist aktuell jedoch nicht mehr so groß als noch zu Beginn des Jahres. Ronny Heinrich vom Zellendorfer SV erklärte dazu: „Für mich ist das momentan total absurd, was hier abläuft.“ Dass Kinder bis zwölf Jahren im Gegensatz zum benachbarten Berlin in Brandenburg nicht weiter trainieren dürfen, obwohl sie sich täglich in der Schule sehen und miteinander spielen, könne er nicht nachvollziehen. Der Vorsitzende des 230 Mitglieder starken Vereins mit riesiger Kinder- und Jugendabteilung betonte, dass gerade die Jüngsten die Bewegung brauchen. Laut Ronny Heinrich arbeite man doch seit Jahren genau daran, die Bewegung der Kinder zu fördern. Dass sie jetzt eventuell monatelang zu Hause sitzen, sei für die sportliche als auch die persönliche Entwicklung der Kinder alles andere als förderlich.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) stimmte Heinrich zu und erklärte im Bezug auf das Kindertraining: „Frau Schütze hatte dazu auch noch einmal einen Appell an die Abgeordneten gerichtet.“ Das Land Brandenburg habe sich dennoch anders entschieden und sich nicht an die Regeln in Berlin angepasst. Laut Boßdorf sei die Gemeinde Niedergörsdorf sei dazu verpflichtet, die beschlossenen Regeln durchzusetzen – allerdings würde sich der Städte- und Gemeindebund derzeit ebenfalls mit genau diesen Themen beschäftigen und die Forderungen der Kommunen an die Landespolitik herantragen.

Vereinsheim zu klein für hohe Auslastung

Neben den Herausforderungen aufgrund der Coronapandemie, hat der Zellendorfer SV aber noch eine weitere Baustelle. Das Vereinshaus ist für die hohe Auslastung an den Trainings- und Spieltagen mittlerweile viel zu klein. Demnach würden laut Heinrich bei 18 Trainingseinheiten von dienstags bis freitags mit durchschnittlich zehn Mann insgesamt 180 Mitglieder die Umkleide sowie die sanitären Anlagen mit nur drei Duschen, zwei Toiletten und einem Pissoir nutzen. Bei vier Heimspielen am Wochenende plus Gastmannschaften kämen dann noch einmal rund 80 Nutzer dazu. „Es ist ein Riesenproblem und wir sind jetzt an der Grenze, wo wir sagen, es geht nicht mehr“, kommentierte Ronny Heinrich die Situation. „Und die Mitgliederzahlen steigen.“

Unterstützung von der Konkurrenz

Auch die Gemeinde Niedergörsdorf sieht den Bedarf und möchte den Verein mit der Beantragung von Fördermitteln unterstützen. Um die Planungskosten für die Erweiterung des Sportlerheimes mit in die Haushaltsdiskussion 2021 einbringen zu können, wollten sich Doreen Boßdorf und Andrea Schütze jedoch vorab die Zustimmung der anderen Sportvereine holen. Die gab es am Ende auch. So erklärte Lars Koch vom Malterhausener SV etwa: „Ich habe großen Respekt davor, was in Zellendorf geleistet wird und weiß wie viel Arbeit dahinter steckt. Der Verein ist nunmal das Aushängeschild der Gemeinde und von daher ist die Zustimmung von unserer Seite aus immer da.“ Dennoch gab Lars Koch zu Bedenken, dass dabei aber auch die kleinen Vereine nicht vergessen werden dürften.

Andrea Schütze und Doreen Boßdorf versicherten daraufhin, dass die angemeldeten Kosten vieler Vereine in der Höhe fünfstelliger Summen schon in den Haushalt 2021 mit eingeplant worden seien. Über das Großprojekt in Zellendorf müsse jedoch unabhängig gesprochen werden. Denn Doreen Boßdorf machte den Sportvereinen auch klar: „Unser Haushalt ist endlich.“ Demnach sei es wichtig, jedes Jahr mit den Vereinen zusammenzukommen und gemeinsam zu besprechen, wo die Schwerpunkte im Folgejahr gesetzt werden sollen.

Von Isabelle Richter