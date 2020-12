Teltow-Fläming

Seit rund einer Woche können sich Menschen ab 60 Jahren sowie Risikopatienten drei kostenlose FFP2-Masken in den Apotheken abholen. Nach den Anfangsschwierigkeiten bei der Organisation der Ausgabe nun das: Immer mehr Menschen beschweren sich darüber, dass auf den Masken relevante Prüfsiegel fehlen und machen sich Gedanken, ob diese wirklich schützen.

MAZ-Leser Peter Menz aus Dahlewitz hat sich in dieser Woche die FFP2-Masken in der Apotheke besorgt und festgestellt, dass Siegel fehlen. Auf seinen Exemplaren sei nur „KN95“ abgedruckt gewesen – die Kennzeichnung eines chinesischen Maskentyps. „Das ist Schrott und völlig unbrauchbar“, sagt er am Telefon. „Das kann jeder darauf drucken.“ Er habe beruflich mit Medizinprodukten zu tun und kenne sich bei den Deklarierungen aus, sagt er. „Ob da wirklich die schützende Schicht drin ist, weiß kein Mensch.“

Apotheken müssen bestellen, was sie kriegen

Auch die Leiterin der Großbeerener Apotheke, Kristin Witzke, hatte im Gespräch mit der MAZ in der vergangenen Woche schon zu Bedenken gegeben, dass die Qualität der FFP2-Masken nicht garantiert werden könne. Weil die Apotheken von der Ankündigung des Gesundheitsministeriums überrascht wurden, haben diese auf die Schnelle FFP2-Masken besorgen müssen. Das hatte zu Lieferschwierigkeiten geführt oder dazu, dass Apotheken nicht mehr bei ihrem Standardlieferanten bestellen konnten, sondern auf andere Anbieter ausweichen mussten. „Wir sind schon froh, wenn wir in China produzierte Masken bekommen, die in Finnland zertifiziert wurden und nicht in der Türkei“, sagte Witzke.

KN95-Kennung nicht automatisch schlecht

Darüber, wie sicher FFP2-Masken mit unterschiedlichsten Siegeln sind, herrscht in Fachmagazinen und Medien derzeit Uneinigkeit. Einige warnen vor der Kennzeichnung KN95, andere geben grünes Licht. Generell ist es so, dass Masken, die in Deutschland verbreitet werden dürfen, mit einem CE-Siegel und einer vierstelligen Nummer auf der Oberfläche der FFP2-Maske gekennzeichnet werden müssen. Gleichzeitig gibt es aber einige, sogenannte CPA-Masken, die keine CE-Kennung haben. CPA steht in diesem Fall für „Corona-Virus-Pandemie-Atemschutzmaske“.

KN95 und N95 sind wiederum Maskenstandards aus China und den USA. Diese sind im Zuge des Mangels an Schutzausrüstung im Frühjahr 2020 per Sondergenehmigung auf den europäischen beziehungsweise deutschen Markt gekommen. Seit Oktober ist diese Sondergenehmigung allerdings wieder aufgehoben. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bestätigt, dass der US-Standard N95 im Wesentlichen den Anforderungen an FFP2-Masken entspricht. Der chinesische Maskentyp KN95 wiederum entspreche im Wesentlichen den Anforderungen der amerikanischen N95 Masken. Es gibt aber auch Berichte darüber, in denen vor KN95-Masken gewarnt wird – sie würden nicht den Schutz einer zertifizierten Masken haben.

Trotz FFP2-Maske auf Abstand achten

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher – trotz FFP2-Maske – auf den Mindestabstand achten und nicht leichtsinnig werden. Und auch Händewaschen und Kontaktemeiden kann die Maske nicht ersetzen.

Von Lisa Neugebauer