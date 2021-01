Ludwigsfelde

Für Katrin Hagenow ist es inzwischen Routine: Zügig streift sich die Krankenschwester einen langärmligen Kittel aus Plastik über und bindet ihn zu, dann setzt eine blaue Haube, eine Maske und ein Visier auf, streift zum Schluss die Gummihandschuhe über. Viele Male täglich ist die 56-Jährige mit dieser Prozedur beschäftigt – und das schon seit Monaten. Denn Hagenow arbeitet seit Beginn der Corona-Pandemie auf der Station im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow, auf der die positiv getesteten Patienten liegen.

Zusammen mit einem Team von rund 20 Pflegern, Schwestern und Assistenten kümmert sie sich im Schichtbetrieb um die Menschen, die so schwer an Corona erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen. Viele von ihnen seien ältere Menschen aus Pflegeheimen, sagt Hagenow. „Aber wir hatten auch schon deutlich jüngere Patienten.“ Derzeit behandelt ihr Team 20 Menschen.

Krankenschwester Katrin Hagenow arbeitet seit Beginn der Pandemie auf der Corona-Station im Ludwigsfelder Krankenhaus. Quelle: Lisa Neugebauer

Corona-Station musste schlagartig anfangen

Hagenow arbeitet seit 1984 im Krankenhaus Ludwigsfelde, davor hat sie auch schon ihre Ausbildung dort gemacht. Seit eineinhalb Jahren ist die 56-jährige Stationsleiterin – eigentlich der Station, auf der die Patienten liegen, die geplante chirurgische Eingriffe vornehmen lassen. Doch als die Pandemie ausbrach, wurde daraus die Corona-Station. „Von jetzt auf gleich“, erinnert sich Hagenow. Es sei zwar schon alles geplant gewesen, aber das Krankenhaus wurde von dem frühen Ansturm der Corona-Patienten letztlich überrascht.

„Wir wussten, dass das irgendwann kommt, aber so schnell hatten wir nicht damit gerechnet“, sagt die Krankenschwester. Mit dem ersten Corona-Verdachtsfall wurde die chirurgische Station geräumt, die Patienten auf andere Etagen verlegt. Das war Anfang März, als es eigentlich noch wenige bestätigte Fälle in Berlin und Brandenburg gab. Schnell füllte sich die Station und kurz darauf musste eine weitere Station für Corona-Patienten eröffnet werden.

Krankenschwester Katrin Hagenow arbeitet seit Beginn der Pandemie auf der Corona-Station im Ludwigsfelder Krankenhaus. Die Schutzkleidung sei teilweise eine Belastung, sagt sie. Quelle: Lisa Neugebauer

Hagenow infizierte sich selbst mit Covid-19

Ohne Rücksicht auf das erhöhte Risiko für sie selbst packte Hagenow an und pflegt seitdem tagtäglich Corona-Patienten. Als anfangs nur vereinzelt Corona-Fälle auf die Station kamen, war Hagenow zusätzlich zu ihren Schichten immer in Bereitschaft, falls ein Fall eingeliefert wird. „Das ist nicht wie in einem Betrieb, wo Maschinen stillstehen können“, sagt die 56-Jährige.

Angst, sich anzustecken, habe sie durchaus gehabt, sagt die Stationsleiterin. „Man kann einfach nicht wissen, was für Auswirkungen das hat und wie schlimm es wird.“ Dass ihre Angst nicht ganz unberechtigt war, muss Hagenow schließlich am eigenen Leib erfahren: „Mich hatte es auch erwischt“, sagt sie. Mitte April erkrankt die Krankenschwester an Covid-19. Zunächst habe es sich wie eine Grippe angefühlt, sagt sie. „Da habe ich das noch locker genommen.“ Doch nach einigen Tagen ging es ihr so schlecht, dass sie ins Krankenhaus musste – quasi auf ihre eigene Station. „Ich hatte 40 Grad Fieber und war völlig kaputt“, sagt sie. Zusätzlichen Sauerstoff habe sie aber zum Glück nicht gebraucht.

Gerade nutzen die Krankenschwestern für jeden Patienten einen eigenen Material-Wagen. Quelle: Lisa Neugebauer

Noch mehrere Wochen nach der Infektion fühlte Hagenow sich erschöpft, musste sechseinhalb Wochen krank geschrieben werden, erzählt sie. Jetzt geht es ihr aber wieder gut. „Ich war eine der ersten, die sie hat impfen lassen“, sagt die Krankenschwester. „Noch mal möchte ich das nicht durchmachen.“

Umgang mit Tod ist belastend für Krankenhauspersonal

Auch auf ihrer Station sieht sie täglich, wie die Patienten unter der Krankheit leiden. Trost können sie und ihr Team aber nur bedingt geben. Mit der Schutzkleidung wirkten die Krankenschwestern sehr distanziert, wenn möglich, müssten sie Abstand halten, Berührungen seien nur in geringem Maße möglich. Vor allem bei den Patienten, die im Sterben liegen, sei das sehr traurig, sagt Hagenow.

Mit so vielen Toten muss Hagenow überhaupt das erste Mal umgehen. Auf ihrer ursprünglichen Station lagen schließlich nur Patienten, die wegen eines geplanten chirurgischen Eingriffs gekommen waren. „Das geht an die Substanz“, sagt sie. Um damit umzugehen, würden die Krankenschwestern im Team darüber sprechen. „Man macht aber auch viel mit sich selbst aus.“

Unter anderem Visiere sollen vor einer Virus-Übertragung schützen. Quelle: Lisa Neugebauer

„Es ist schön, wenn man sieht: Der hat es geschafft“

Die Arbeit auf der Corona-Station sei mit großem Aufwand verbunden und für viele Mitarbeiter eine große Belastung. Anerkennung für ihren Einsatz gebe es bisher nur verbal, sagt Hagenow. Doch sie weiß auch: „Die Mitarbeiter erhoffen sich auch eine finanzielle Zuwendung.“ Von einer Corona-Prämie, die der Bundesrat im Herbst beschlossen hat, sei bei ihnen noch nichts angekommen.

Die schönsten Momente seien die, wenn ein Corona-Patient gesund entlassen werden könne, sagt Hagenow. „Es ist schön, wenn man sieht: Der hat es geschafft“. Die meisten Patienten seien sehr erleichtert, wenn klar wird, dass sie diese doch noch neue Krankheit überstanden haben. Auch sie selbst sei heilfroh gewesen, als sie entlassen werden konnte. „Bei einigen wenigen kommen da sogar die Tränen“, sagt Hagenow. Und auch die Krankenschwestern lasse das nicht kalt: „Wir freuen uns über jeden, der als genesen nach Hause gehen kann.“

