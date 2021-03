Corona in Dahme: Luftreiniger sollen Risiko in Kitas minimieren

Dahme

Die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus in Kindertagesstätten in Dahme soll minimiert werden. Der Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Luckau-Dahme als Träger der Einrichtungen will vier Kompakt-Luftreiniger im Kampf gegen die Corona-Pandemie anschaffen.

Die Stadtverordneten gaben dafür grünes Licht während ihrer Sitzung kürzlich. 1200 Euro betragen laut Verwaltung die Anschaffungskosten. Jede der vier Kitas soll ein Gerät erhalten. Rico Oppitz (Grüne/B90) konnte sich allerdings „die praktische Umsetzung nicht vorstellen. Die Einrichtungen haben doch mehr Räume. Ein Gerät für mehrere Gruppenräume?“

Thomas März, der für die Wählergruppe Dahmer Umland in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, berichtete von seinen eigenen Erfahrungen: „Ich habe selbst einen Luftreiniger. Diese Geräte arbeiten recht gut. Sie können leicht umgesetzt werden, wenn die Luft in einem Raum gereinigt ist.“

Grund der Anschaffung war zunächst unklar

Damit war auch die Frage von Hans-Georg Nerlich (LandLeben) geklärt, ob die geplanten vier Geräte für die vielen Räume in den verschiedenen Kitas ausreichen. „Der Arbeitsschutz des ASB sagt ja“, erklärte Jörg-Uwe Lehmann (Freie Wähler/CDU). „Die Sicherheit für Kinder und Erzieher wird durch die Luftreiniger deutlich verbessert.“

Für Frank Donath von der Partei Die Linke ging aus der Beschlussvorlage nicht hervor, „wofür die Geräte überhaupt angeschafft werden sollen. Geht es um saubere Luft, um die Gesundheit in der Kita oder um etwas anderes?“

Der Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU) bestätigte schließlich, dass die Geräte für den Kampf gegen das Corona-Virus angeschafft werden sollen. Für Hans-Georg Nerlich ist diese Investition „eine gute Sache“.

Niedrige Konzentration der Aerosole vermindert Ansteckungsgefahr

Mobile Luftreiniger sollen die Luft in den Innenräumen der Kindertagesstätten säubern und können nebenbei noch die Räume etwa von unangenehmen Gerüchen befreien. Sie seien auch geeignet, um die Konzentration von Aerosolen – etwa solche, die Corona-Viren enthalten – auf einem niedrigen Niveau zu halten. Die Luftreiniger können – so die Hoffnung – dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren.

Um wegen der Anschaffung der vier Kompakt-Luftreiniger den Haushalt der Stadt Dahme nicht zusätzlich zu belasten, will der ASB Geld an anderer Stelle einsparen.

Von Andreas Staindl