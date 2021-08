Werbig

Seit dieser Woche gelten in Brandenburgs Grundschulen neue Regeln. Der Wegfall der Pflicht zum Tragen von Masken innerhalb der Flure und Klassenräume wurde von vielen begrüßt. Doch bereits am Montag gab es in der Werbiger Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule genau deswegen Grund zur Besorgnis, da fünf Drittklässler mit einem positiven Corona-Test zum Unterricht kamen und niemand wusste, mit welchen Maßnahmen man in dieser Situation auf der sicheren Seite sei.

Die betroffenen Schüler wurden zwar bereits am Montagmittag zum PCR-Test geschickt, dennoch gab es bis zum Dienstag weder vom Gesundheit-, noch vom Schulamt eine klare Anweisung, was mit den übrigen Schülern sei. „Wir als Eltern wurden lediglich darüber informiert, dass es in der Klasse unseres Kindes mehrere Corona-Fälle gibt, aber dass für die nicht betroffenen Kinder in der Klasse weiterhin die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht besteht“, erzählt die Mutter eines der Drittklässlers.

Erst nach dem Vorliegen der ebenfalls positiven PCR-Tests wurde die Schule instruiert, die betroffene Klasse bis zum 3. September komplett vom Unterricht auszuschließen und selbst dann in Quarantäne zu schicken, wenn deren Eltern das anders wünschen würden.

38 Kinder in Quarantäne

Insgesamt befinden sich demnach derzeit 38 Werbiger Schüler in Quarantäne, darunter auch 15 Erst- bis Viertklässler, die als „Buskinder“ auf dem Weg zur oder von der Schule nachweislich Kontakt zu ihren positiv getesteten Mitschülern hatten.

„Trotz der Aufhebung der Maskenpflicht innerhalb des Schulhauses haben wir allen Schülern dazu geraten, die Masken sicherheitshalber nun freiwillig aufzusetzen und alle halten sich daran“, erläutert Schulleiterin Petra Schrank auf MAZ-Nachfrage.

Trotz des Schocks, den die Corona-Fälle an ihrer Schule bei Schülern, Eltern und Lehrern ausgelöst haben, kann Schrank dem Vorfall auch einen positiven Aspekt abgewinnen: „Die positiven Ergebnisse der Selbsttests daheim beweisen, dass die Schüler und Eltern die Tests wirklich ernst nehmen und nicht mogeln, denn sonst wären die Fälle ja vielleicht gar nicht bemerkt worden. Es ist gut zu wissen, dass wir uns darauf verlassen können“, so die Schulleiterin.

Mit Stand von Donnerstagabend liegt der Landkreis Teltow-Fläming mit aktuell 20 Infizierten und einer 7-Tage-Inzidenz von 24,7 derzeit auf dem viertschlechtesten Platz im Landesvergleich.

Von Uwe Klemens