Luckenwalde

Der Landkreis Teltow-Fläming hat am Sonntag die 200er-Inzidenz überschritten. Das heißt, dass sich in den vergangenen sieben Tagen 204,1 Personen auf 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Deshalb verfügt der Kreis verschärfte Regeln und Kontrollen. Als erstes sind alle Versammlungen in jedweder Form untersagt.

Am Wochenende vermeldete die Kreisverwaltung 120 Neuinfektionen. So haben sich in Teltow-Fläming insgesamt 2184 Menschen mit Covid-19 infiziert. Der Inzidenzwert stieg von 193,5 auf 204,1. Zurzeit gibt es 648 Menschen, die aktuell an dem Virus leiden. 1506 gelten als genesen, aber 30 Tote sind inzwischen zu beklagen.

Am besten zuhause bleiben

Angesichts der hohen Infektionszahlen und der schnellen Ausbreitung des Virus sind laut Kreisverwaltung alle aufgerufen, sich an die bestehenden Regeln der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich zu halten und auch sonst, wenn möglich, zuhause zu bleiben.

Zudem hat der Landkreis Teltow-Fläming eine Allgemeinverfügung erlassen, die die häusliche Isolation im Infektions- und Verdachtsfall regelt.

Jeder Einzelne ist in Gefahr

Dazu Silke Neuling, Leiterin des Pandemie-Krisenstabs: „Es ist ernst. Viele unserer Krankenhäuser in Brandenburg haben den medizinischen Notstand ausgerufen.“ Bei der Verlegung von Patienten in andere Bundesländer seien auch Freiwillige aus Teltow-Fläming beteiligt. Das werde auch über die Feiertage ihre Aufgabe bleiben müssen, wobei sie ihr Privatleben hintanstellen. „Deshalb nochmals mein Appell und meine Bitte an alle“, so Silke Neuling: „Wir können uns keinen weiteren Anstieg der Inzidenz erlauben. Ziel muss es sein, diese wieder unter 50 zu drücken. Das geht nur, wenn sich alle an die Regeln halten und ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Spätestens jetzt müsste allen klar sein, dass die Gesundheit jedes und jeder Einzelnen in Gefahr ist.“

Deshalb werde der Kreis seine Kontrollen verstärken, mehr Bußgeldverfahren einleiten und das Versammlungsverbot auch mit Hilfe der Polizei und der Ordnungsämter durchsetzen.

Von Hartmut F. Reck