Teltow-Fläming

Am Wochenende haben sich im Landkreis Teltow-Fläming 140 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und lag am Sonntag bei 551,4. Eine Woche zuvor lag sie noch bei 403,4 – allerdings gab es dort deutlich mehr neue Fälle als an diesem Wochenende.

Insgesamt 17.366 Personen aus dem Landkreis Teltow-Fläming sind seit Beginn der Cornona-Pandemie positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Davon 1957 gelten aktuell als infiziert. Bei rund einem Viertel handelt es sich um Kinder und Jugendliche. Das Durchschnittsalter aller aktuell Betroffenen beträgt 38 Jahre. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 262.

Lesen Sie auch Präsenzunterricht trotz Corona: So lief die erste Schulwoche in Teltow-Fläming

Laut des Kreises kam es während der Feiertage und im Januar zu keinem Stau der Infektionsmeldungen mehr. Die ansteckende Omikron-Variante sorgt derzeit für ansteigende Zahlen. Laut des Landkreises wird ein Teil der Befunde grundsätzlich hinsichtlich der Virusvariante untersucht. Dabei hat Omikron die Delta-Variante bereits auf Platz 2 verdrängt. Die Omikron-Variante wurde bis zum 7. Januar bei 121 Personen im Landkreis nachgewiesen – noch vor Weihnachten waren lediglich drei Fälle bekannt.

Landrätin Wehlan: „Müssen alles tun, um gesundheitliche Versorgung und öffentliches Leben zu sichern“

„Wir müssen davon ausgehen, dass auch im Landkreis Teltow-Fläming die Zahlen durch die Omikron-Variante rasant weiter steigen“, so Landrätin Kornelia Wehlan dazu. „Gemeinsam mit dem Land und den kommunalen Verantwortungsträgern gilt es alles zu tun, um die gesundheitliche Versorgung und das öffentliche Leben gut zu sichern. Dafür sind alle Kräfte zu bündeln.“

Am Montag beginne die Landesregierung deshalb mit der Lagemeldung zur Sicherung der kritischen Infrastruktur. Über die Landkreise und kreisfreien Städte werden die Informationen zur Handlungsfähigkeit des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes, der Kommunalverwaltungen, der Siedlungsabfallentsorgung, des ÖPNV, der öffentlichen Abwasserbeseitigung und der öffentlichen Wasserversorgung zusammengetragen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Dezember wurden im Impfzentrum Luckenwalde, in der Impfstelle in Ludwigfelde und durch das mobile Impfteam 12.589 Impfungen verabreicht. Der Bürgerbus ist in dieser Woche unter anderem in Trebbin, Am Mellensee oder Rangsdorf unterwegs.

Von Isabelle Richter