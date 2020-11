Teltow-Fläming

Der niedrige Wert vom Mittwoch war doch nur ein Trugschluss: Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming wieder in die Höhe geschnellt. Insgesamt 44 Neuinfektionen ließen den Wert von 111 auf 124 ansteigen. Insgesamt sind nun 1257 Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis bestätigt. Mehr als 900 Infizierte gelten bereits wieder als genesen. Der Landkreis zählt am Donnerstag 325 akute Infektionen sowie 114 offizielle Verdachtsfälle und mehr als 1100 Menschen in behördlich angeordneter Quarantäne.

Von Victoria Barnack