Teltow-Fläming

Der vierjährigen Dreikäsehoch aus dem evangelischen Kindergarten in Luckenwalde wollte zuhause seinen Eltern und älteren Geschwistern zeigen, wie tief das Teststäbchen in seinen Rachen gesteckt wurde, um einen Abstrich zu nehmen. Dies demonstrierte das Kind mit einem Zeigefinger, den es ganz tief in den Mund steckte und ihn dann plötzlich röchelnd, hustend und prustend wieder herauszog. Die Lacher waren auf seiner Seite.

Diese eigentlich lustige Begebenheit hatte aber leider einen ziemlich traurigen Hintergrund. Denn ein anderes Kind aus derselben Spielgruppe war positiv auf das Corona-Virus getestet worden und fühlte sich tagelang wirklich nicht gut. Wie sich herausstellen sollte, hatte es sich die deutlich aggressivere britische Mutante eingefangen, die nun überall und vor allem auch bei jüngeren Menschen und Kindern um sich greift.

Gleich in Quarantäne geschickt

Bei dem genannten Dreikäsehoch und den anderen 20 Spielkameraden, die gleich vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden waren, fielen die später angeordneten Corona-Tests glücklicherweise alle negativ aus. Auch bei den fünf Erzieherinnen, die in Quarantäne geschickt werden mussten, konnte anschließend keine Ansteckung festgestellt werden. Das zeige auch, dass die Durchführung der Hygienemaßnahmen in der Einrichtung funktioniert haben, meint Viola Horn. „Wir sind jedenfalls alle sehr erleichtert“, sagt Kindergarten-Leiterin. „Seit Donnerstag dürfen nach fast zwei Wochen wieder alle Kinder hierher kommen“, mit Ausnahme natürlich des erkrankten Kindes, das immer noch nicht genesen ist.

„Niedrige Betroffenheit“

Auch wenn immer wieder neue Corona-Fälle in Schulen und Kindertagesstätten die Eltern aufschrecken, spricht Teltow-Flämings Sozialdezernentin Kirsten Gurske von einer aktuell „weiterhin niedrigen Betroffenheit im Bereich der Kitas“. In vier Kitas des Kreises gebe es jeweils einen Einzelfall. Das entspreche drei Prozent aller Kitas im Kreis und einem Prozent aller aktuell im Landkreis infizierten Personen, so Gurske.

Zu den bereits vor zwei Tagen genannten sieben Schulen im Landkreis ist inzwischen noch ein weiterer Fall in der Luckenwalder Friedrich-Ebert-Grundschule gemeldet worden. Laut Kreisverwaltung wurden 17 Schüler und vier Lehrkräfte positiv getestet. „Das entspricht bei 293 Neuinfizierten einem Anteil von rund sechs beziehungsweise einem Prozent“, so die Sozialdezernentin.

Die Zahl der insgesamt im Kreis Infizierten ist von Donnerstag auf Freitag auf 4.903 gestiegen. 168 Personen aus dem Landkreis sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. „Fast jeder zweite Befund zeigt derzeit eine Infektion mit der britischen Virusmutation“, so Gurske.

Weitere Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen

Weitere Infektionen werden aktuell aus drei Senioren- und Pflegeeinrichtungen und einem ambulanten Pflegedienst gemeldet. Einen größeren Ausbruch gibt es laut Kreisverwaltung in einem Übergangswohnheim. „Hier laufen die Ermittlungen“, heißt es in der Pressemitteilung von Freitag.

Seit Freitag ist das Impfzentrum in Luckenwalde von 8 bis 20 Uhr geöffnet und ab diesem Sonnabend auch samstags.

Für Viola Horn und ihre Kolleginnen ist das eine gute Nachricht. Denn auch sie gehören zu den Berufsgruppen, die sich nun früher mit dem Impfstoff Astra-Zeneca impfen lassen dürfen. Bei den älteren Mitarbeiterinnen könne es gar nicht schnell genug gehen, so Horn, während die Jüngeren noch sehr zaghaft und zögerlich seien. Bei denen wolle sie aber noch bis zum Monatsende Überzeugungsarbeit leisten, zumal Personalausfälle bei 95 Kindern und 16 pädagogischen Kräften nur schwer aufgefangen werden können. Schließlich dürften die Mitarbeiterinnen zwischen den Gruppen nicht mehr hin- und hergeschoben werden, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Etwas verdattert, aber nicht unvorbereitet

Für ihre Einrichtung sei es jedenfalls das erste Mal gewesen, dass ein Corona-Fall aufgetreten ist. „Das war für uns etwas völlig Neues“, sagt die Kitaleiterin, „aber irgendwie rechnet man ja schon damit, dass das irgendwann einmal passiert.“ Insofern sei man an diesem Montagmorgen, dem 1. März, zwar schon „ziemlich verdattert“ gewesen, als das Gesundheitsamt um 7 Uhr anrief, meint Horn, aber ganz unvorbereitet sei man nun auch nicht gewesen. Entsprechende Notfallpläne hatte man schon ausgearbeitet.

Am frühen Freitagnachmittag sitzt Viola Horn mit ihrer Stellvertreterin noch einmal über diesen Plänen, um diese noch einmal zu optimieren. Dazu gehört jetzt zum Beispiel auch, dass Geschwister in einer gemeinsamen Gruppe zusammengelegt werden.

Von Hartmut F. Reck