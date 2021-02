Teltow-Fläming

Die Impfungen gegen das Coronavirus sorgen in Teltow-Fläming weiter für Diskussionen. Während das Luckenwalder Impfzentrum derzeit nur auf Sparflamme läuft, weil sich kaum passende Impflinge unter 65 Jahren finden, warten viele Senioren nach wie vor ungeduldig auf ihren Termin. „Ich kann den Ärger und die Verzweiflung derjenigen, die impfberechtigt sind und noch keinen Termin erhalten haben, gut nachvollziehen“, erklärt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). „Derzeit mangelt es an Impfstoff, aber die Situation wird sich kontinuierlich verbessern. Beginnend im März soll das Landesimpfzentrum in Luckenwalde besser versorgt werden“, sagt sie. Ab April rechnet man in Teltow-Fläming dann mit deutlich größeren Impfstoffmengen.

„Wie die Betroffenen hoffe ich, dass ihnen baldmöglichst ein Impfangebot gemacht werden kann“, erklärt Wehlan. „Außerdem haben wir als Landkreis immer darauf gedrängt, auch die Impfterminvergabe altersgerechter zu gestalten, zum Beispiel per Brief.“ Diesen Vorschlag hat die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) inzwischen offenbar beherzigt. Krisenstabsleiterin Silke Neuling berichtet, dass die über 80-Jährigen bald jahrgangsweise von der KVBB angeschrieben werden sollen. In dem Brief sollen sie Hinweise sowie eine spezielle Telefonnummer zur Vereinbarung eines Impftermins erhalten.

Lesen Sie auch: Rundgang durch das Luckenwalder Impfzentrum

Wann genau die Informationen ins Haus der Senioren flattern werden, ist noch unklar. Termine wird es aber wohl kaum vor April geben. „Es wird erwartet, dass ab dem zweiten Quartal auch genug Impfstoff für die über 80-Jährigen zur Verfügung steht“, berichtet Silke Neuling. „Das Land bereitet gerade entsprechende rechtliche Vorgaben vor, um das Impfangebot, sofern denn endlich genug Impfstoff zur Verfügung steht – mutmaßlich ab April 2021 – auch in der Fläche zu ermöglichen.“

Während die Impfdebatte also weitergeht, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming am Montag auf 41,8 gesunken. Das ist erneut ein Tiefstwert seit Beginn des Lockdown. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag vier Neuinfektionen und einen weiteren Corona-Todesfall in Teltow-Fläming.

Von Victoria Barnack