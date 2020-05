Nur eine nachgewiesene Corona-Neuinfektion im Landkreis

Teltow-Fläming

Der kleinste Marktstand auf dem Jüterboger Wochenmarkt erfreute sich am Donnerstag vor dem Feiertag der längsten Schlange. Nicht nur, weil es hier etwas umsonst gab, sondern auch, weil hier Mund- und Nasenschutzmasken verteilt wurden, von denen man zurzeit nicht genug haben kann. Entweder, um sich für Einkäufe oder Busfahrten zu rüsten, oder weil eine Ersatzmaske nie verkehrt sein kann.

Geldspenden abgelehnt

Die von ihnen selbstgenähten Masken verschenkten die drei iranischen Asylbewerber Zarhra Noroozi, Hamidreza Khanmohammadi und Babak Barzi. Geldspenden lehnten sie strikt ab. „Die Dinger gingen weg wie warme Semmeln“, freute sich Mechthild Falk, Sprecherin der Flüchtlingshilfe Jüterbog. Dabei sei es auch zu netten Gesprächen der Jüterboger mit der Iranerin und ihren beiden Landsmännern gekommen, „völlig normal, wie selbstverständlich“. Selbst Mitarbeiter der Stadtverwaltung deckten sich mit Masken ein, hatte doch ihr Bürgermeister die Annahme der Masken von den in seiner Stadt lebenden Flüchtlingen zuvor abgelehnt.

„Unglaubliche Fleißarbeit“

280 Masken gingen an diesem Tag in nur 90 Minuten weg. Insgesamt haben die Iraner und eine afghanische Flüchtlingsfrau inzwischen mehr als 2300 Masken genäht, „eine unglaubliche Fleißarbeit“, wie Mechthild Falk sagt.

Die Flüchtlingshilfe Jüterbog verteilte am Donnerstag auf dem Jüterboger Markt kostenlos Gesichtsmasken. Quelle: privat

Wegen Corona sind auch die Sprechzeiten der Ausländerbehörde bei der Kreisverwaltung eingeschränkt. Eine persönliche Vorsprache ist nur aufgrund einer schriftlichen Terminmitteilung möglich, teilt die Kreisverwaltung mit. Telefonische Terminvereinbarungen seien nicht möglich. Weiterhin informiert die Ausländerbehörde darüber, dass Niederlassungserlaubnisse, Schengen-Visa sowie Aufenthaltsgestattungen und Grenzübertrittsbescheinigungen, die mindestens bis zum 13. März gültig waren, auch ohne behördliche Verlängerung bis zum 1. Juni gültig bleiben.

130 erkrankt, davon 93 genesen

Zu den aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Teltow-Fläming: Seit Donnerstag wurde mit nun 130 Infektionen nur eine weitere mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Am Donnerstag sank zwar die Zahl der aktuellen Verdachtsfälle zwischendurch um sechs auf 64, stieg dann aber zum Freitag wieder um 33 auf 97 Verdachtsfälle. 45 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne und 93 Erkrankte gelten inzwischen als genesen, zwölf mehr als noch am Mittwoch. Die Zahl der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion starben liegt weiter bei neun.

Von Hartmut F. Reck