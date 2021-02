Teltow-Fläming

Es war ein schöner Tag: Die Temperaturen kletterten nach oben, viele Menschen zog es ins Freie. „Den Tag haben viele genutzt, um zu Golfen“, sagt Winfried Ludwig. Der Pressewart des Golfclubs Mahlow erinnert sich daran, wie das Ordnungsamt auf die Golfanlage aufmerksam wurde. Der Parkplatz sei an diesem Tag wohl „relativ voll“ gewesen, sagt er.

„Wir haben immer darauf geachtet, dass nur zwei Leute starten“, versichert Ludwig. Das bis zu sieben Hektar große Gelände biete viel Platz. Bis auf eine Corona-Zwangspause im vergangenen Frühjahr sei das Golfen auch immer möglich gewesen, sagt er. Bis jetzt.

Golfplatz als einzelne Sportanlage

Denn wie der Landkreis Teltow-Fläming nun informiert, ist eine Golfanlage „als einzelne Sportanlage zu werten“. Mit Blick auf die aktuelle Brandenburger Eindämmungsverordnung heißt das: Nur zwei Personen dürfen sich auf dem Gelände aufhalten.

Der Betrieb auf Sportanlagen ist derzeit untersagt – es sei denn, er findet unter freiem Himmel, allein, zu zweit oder mit Angehörigen des Haushalts statt. Der Mahlower Golfclub – wie die anderen Golfclubs in Brandenburg – interpretierte das bisher so: Jeweils zwei Leute dürfen gleichzeitig losziehen, nach einer Weile kann ein weiteres Duo starten. „Das verteilt sich bei uns ja auf neun Bahnen“, sagt Ludwig. In anderen Clubs sind es sogar 27 Bahnen und mehr.

Nun ist der Golfplatz geschlossen – für zwei Personen die Anlage zu öffnen sei unrealistisch, sagt Ludwig. Ein ähnliches Lagebild in Groß Kienitz: Die Golfanlage sei derzeit geschlossen, heißt es auf der Internetseite. Auf Golfplätzen in anderen Landkreisen gehe das Golfen jedoch weiter, sagt Ludwig. „Überall wird gespielt.“

Ausnahmen bei Corona-Verordnung?

Der Nachbarkreis Dahme-Spreewald beispielsweise scheint die Verordnung anders auszulegen. Wie Kreissprecherin Janet Grund auf MAZ-Anfrage mitteilt, sei das Golfen „nach unserer Auffassung gestattet“. Die aktuelle Corona-Verordnung regele Ausnahmen, sagt Grund – und verweist auf die oben genannte Passage.

Der Landkreis Teltow-Fläming argumentiert jedoch, dass es sich beim Golfplatz um „eine Sportstätte“ handelt – und die sei unabhängig von ihrer Größe zu behandeln, heißt es aus der Pressestelle. Das habe auch das Verwaltungsgericht Potsdam bestätigt. Aus der Krisenstabsleitung des Kreises heißt es zudem: Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln seien die Betreiber selbst – doch bei Verstößen werde entsprechend reagiert.

Ludwig: RKI-Chef Wieler spielt jetzt auch Golf

Beim Golfclub Mahlow herrscht dennoch Unverständnis. „Wir halten die Abstände ein“, sagt Ludwig. Selbst Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, spiele derzeit Golf, sagt Ludwig. Darüber hatte der Tagesspiegel berichtet. Im Golfclub ist die Sorge groß, dass Mitglieder nun ausweichen – vielleicht dauerhaft. Außerdem laufen Kosten für Pacht und Platzpflege weiter. „Wir haben jetzt erst einmal zu und warten auf den 14. Februar“, sagt Ludwig. Dann soll die neue Corona-Verordnung kommen – und vielleicht mehr Klarheit für Golfer.

Von Johanna Apel