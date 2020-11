Corona in Teltow-Fläming: Inzidenz sinkt leicht

Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Teltow-Fläming ist am Wochenende leicht heruntergegangen. Sie liegt mit Stand 22. November bei 121,2. Am Freitag lag sie noch bei 124,9, in der Vorwoche allerdings bei nur 112. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie bislang 1.167 Personen (Stand 22. November) mit dem Coronavirus angesteckt, am Freitag lag die Zahl noch bei 1082. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es am Wochenende nicht.

Zweite Welle trifft den Landkreis mehr

Immer wieder werde das Gesundheitsamt gefragt, warum die zweite Corona-Welle den Landkreis stärker treffe als die erste, teilte das Gesundheitsamt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Die erste Welle war in Teltow-Fläming vergleichsweise moderat ausgefallen. Die rste Beigeordnete Kirsten Gurske erklärt dazu: „Während seinerzeit ein totaler Lockdown nahezu das komplette öffentliche Leben stilllegte, gibt es jetzt nach wie vor einen regen Austausch von Menschen, so unter anderem von Pendlern zwischen Brandenburg und Berlin und in Richtung Süden.“ Das schlage sich auch in hohen Infektionszahlen nieder, so Gurske. Möglicherweise könnten ebenso spezifische Virus-Eigenschaften eine Rolle spielen – auch das Grippe-Virus nistet sich vor allem im Herbst und Winter in den Atemwegen ein, hieß es vom Landkreis.

Schulen und Kitas weiter stark betroffen

Auch in der vergangenen Woche seien wieder zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus – meist Einzelfälle – aus Schulen und Kindertagesstätten gemeldet worden, teilte der Landkreis mit. Betroffen waren Einrichtungen aus dem gesamten Landkreis. Bei einem Ausbruchsgeschehen würden die betreffenden Personen sowie die jeweiligen Einrichtungsleitungen und die Bürgermeister zeitnah informiert, hieß es. „Sind Schulen und Kitas betroffen, gehen Informationen selbstverständlich auch an die Eltern der Kinder und Jugendlichen.“ Bei den ersten Fällen in Schulen und Kindereinrichtungen im Landkreis wurden noch Reihentestungen durchgeführt, um weitere Infizierte zu ermitteln. Stattdessen wird nun die gesamte betroffene Klasse oder Kita-Gruppe in Quarantäne geschickt.

Es sollen weitere Kontrolltage kommen

In der vergangenen Woche hatte es im gesamten Landkreis einen Aktionstag gegeben, an dem verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beziehungsweise an Haltestellen und Umsteigepunkten in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Zossen und Jüterbog kontrolliert wurde. Hier haben Beschäftigte der Kreisverwaltung, der örtlichen Ordnungsämter und die Polizei zahlreiche Menschen darauf hingewiesen, dass auch an Haltestellen und belebten Plätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

„In den meisten Fällen haben die angesprochenen Personen freundlich und einsichtig reagiert, den meisten von ihnen war die Maskenpflicht für diese Orte nicht bekannt“, hieß es vom Landkreis. Kommunen, Ordnungsämter und Polizei haben sich darauf verständigt, auch künftig gemeinsame Kontrolltage durchzuführen. Als nächstes werde vorrangig die Einhaltung der Maskenpflicht bei Märkten überprüft.

Von Lisa Neugebauer