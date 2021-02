Teltow-Fläming

„Entgegen dem aktuellen Deutschland-Trend gibt es keine steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Teltow-Fläming. Das ist erfreulich, aber kann jeden Tag kippen“, zeigte sich Teltow-Flämings Sozialdezernentin Kirsten Gurske noch vor dem Start ins Wochenende optimistisch. Tatsächlich hat sich laut den am Sonntagmorgen auf der offiziellen Corona-Seite des Landes veröffentlichten Daten die Zahl der aktuell im Landkreis an Corona Erkrankten um 21 auf aktuelle 169 bestätigte Fälle erhöht. Die so genannte Sieben-Tage-Inszidenz stieg deutlich auf 59,4 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner, die sich in den jeweils sieben zurückliegenden Tagen mit dem Virus infiziert haben. Am Freitag lag sie noch bei 45,9.

Die Zahl der in Teltow-Fläming insgesamt seit Beginn der Pandemie infizierten Personen stieg damit auf 4637. 4316 davon gelten inzwischen als genesen, 152 Personen sind an oder zumindest mit dem Corona-Virus gestorben.

Landrätin über Impf-Chaos: „Mir fehlen langsam die Argumente“

„In der heutigen Telefonkonferenz mit dem Ministerpräsidenten stand das Thema Impfen an erster Stelle. Auch mir fehlen langsam die Argumente für diese unbefriedigende Situation“, teilte Landrätin Kornelia Wehlan am Freitag mit. Ein nicht ausgelastetes Landes-Impfzentrum in Luckenwalde, fehlende Impfdosen für die über 80-Jährigen, genügend Impfstoff AstraZeneca für die unter 64-jährigen Prioritätsgruppen, die wiederum nicht in das Impfzentrum finden – Die Bürokratie ist das, was bremst“, so Wehlan, die das System von Telefon- und Online-Terminvergabe als zu starr bezeichnet.

Appell: Älteren bei Impf-Terminvereinbarung helfen

Nach Mitteilung des Landes werden die ältesten und noch nicht geimpften Brandenburgerinnen und Brandenburger seit Freitag mit einem persönlichen Brief über ihr Impfangebot informiert. Der Brief enthält eine Sonder-Rufnummer für die persönliche Terminvereinbarung in einem Impfzentrum in Brandenburg.

Das Callcenter ist täglich in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar, die Impfungen finden ab dem 8. März 2021 statt. „Wir bitten darum, dass Angehörige oder Pflegende diesen Prozess unterstützen. Bitte erkundigen Sie sich, ob Ihr Verwandter, Ihre Patientin, der Nachbar oder die Bekannte ein solches Schreiben erhalten haben und helfen Sie ihm oder ihr bei der Terminvereinbarung“ appelliert Krisenstabsleiterin Silke Neuling.

Von Uwe Klemens