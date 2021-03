Teltow-Fläming

Die neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg soll ab Montag in Kraft treten. Der Einzelhandel im Landkreis Teltow-Fläming bleibt damit ab Montag noch geöffnet. Allerdings könnte sich das noch in dieser Woche ändern. Denn laut Verordnung folgt die Schließung des Einzelhandels dann, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming am vergangenen Donnerstag und Freitag bereits die kritische Marke von 100 überschritten hatte, war sie am Samstag wieder auf 96,47 gesunken. Am Sonntag meldete der Landkreis aber schon wieder eine Inzidenz von 104,12.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes gab es am Wochenende 61 neue Coronafälle im Kreisgebiet. Damit haben sich in Teltow-Fläming bisher 5155 Menschen mit dem Virus infiziert – 4633 gelten als genesen. Weitere Todesfälle gab es am Wochenende nicht. Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen liegt seit Freitag bei 177.

Wie der Landkreis informiert, liege das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen momentan bei 46 Jahren. Die von der britischen Variante betroffenen Menschen sind durchschnittlich 37 Jahre alt. Etwa gleich sei der Anteil an Frauen und Männern. Besonders viele positive Testergebnisse, insbesondere der britischen Virus-Variante, wurden in der zurückliegenden Woche aus Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterbog gemeldet.

Termine für Astrazeneca-Impfung wieder buchbar

Momentan haben 20 Teststellen für Personen ohne erkennbare Symptome ihren Betrieb in Teltow-Fläming aufgenommen oder tun dies in den nächsten Tagen. Aktuell sind sechs Apotheken sowie mehrere Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt und des DRK mit dieser Aufgabe betraut. „Es ist davon auszugehen, dass es durch die vermehrten Testungen zu einem Anstieg der positiven Ergebnisse kommen wird“, so die Prognose von Sozialdezernentin Kirsten Gurske am Freitag.

Weiterhin gilt die am vergangenen Montag erweiterte Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im öffentlichen Raum. Seit Freitags gibt es für das Luckenwalder Impfzentrum wieder freie Astrazeneca-Impftermine auf dem Online-Buchungsportal www.impfterminservice.de.

Von Isabelle Richter