Das ist der niedrigste Wert seit langem: Am Pfingstmontag meldete das Robert-Koch-Institut nur noch einen Wert von 48,8 für Teltow-Fläming. Bleibt es dabei, hätte das Auswirkungen auf die Schulen.

Corona in Teltow-Fläming: Inzidenz sinkt unter 50

