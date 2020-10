Teltow-Fläming

Die Zahl der Coronainfizierten steigt im Landkreis Teltow-Fläming weiter an. Am Sonntag meldete das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sechs neue Fälle, die Gesamtzahl im Kreis steigt damit auf 369.

Damit übersteigt die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 35 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nach den Regeln des Landes werden somit weitere Einschränkungen notwendig: Unter anderem werden private Feiern auf 25 gleichzeitig Anwesende in Privaträumen und 50 gleichzeitig Anwesende in Gaststätten oder sonstigen angemieteten Räumen beschränkt. Auch die Maskenpflicht in Gaststätten, Büro- und Verwaltungsgebäuden muss ausgeweitet werden.

Eine entsprechende Information des Landkreises lag am Sonntag noch nicht vor. Der Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald hatte bereits am Sonnabend die Schwelle von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen überschritten.

Von MAZonline