Teltow-Fläming

Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Teltow-Fläming ist am Wochenende wieder gestiegen. Am Sonntag teilte die Kreisverwaltung zum Corona-Infektionsgeschehen mit, dass nunmehr 397 Personen aktuell betroffen sind. Das sind 88 mehr als noch am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz war dort auf 111,4 gesunken, nachdem sie in der Vorwoche bei 132,5 lag. Seit diesem Wochenende ist die Tendenz wieder steigend. Der Wert lag am Sonntag bei 122,9.

Damit gab es seit Beginn der Pandemie im Landkreis 1586 Fälle. Insgesamt 22 Tote sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, liegt bei 1167. Aktuell stehen 850 Menschen im Landkreis unter Quarantäne.

Impfzentren: Standorte stehen fest

15 Schulen, Kitas und Gemeinschaftseinrichtungen in Teltow-Fläming sind derzeit von Corona-Infektionen betroffen. Auch wenn es sich meist um Einzelfälle handelt, müssen zum Teil ganze Schulklassen oder Kurse unter Quarantäne gestellt werden. Zu Schnelltests für pädagogisches Personal konnte der Landkreis am Freitag noch keine Aussage treffen.

Lesen Sie auch

Erste Corona-Impfzentren sollen noch im Dezember in Potsdam und Cottbus entstehen. Darüber hinaus teilten das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Ende vergangener Woche mit, dass im Laufe des ersten Quartals 2021 acht weitere Impfzentren in Brandenburg errichtet werden sollen. Unter den Standorten ist auch Luckenwalde.

Von Isabelle Richter