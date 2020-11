Teltow-Fläming

Die Bibliotheken im Norden des Landkreises gehen unterschiedlich mit den Anti-Corona-Maßnahmen um. Zunächst hieß es, dass auch Bibliotheken schließen müssten. Erst eine Ergänzung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur erlaubte den Bibliotheken die weitere Öffnung – natürlich stets unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen.

Die Stadtbibliothek Ludwigsfelde wird wie zuletzt an allen Arbeitstagen von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag in den Nachmittagsstunden von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Auch die Bibliotheken in Blankenfelde und Mahlow stehen weiterhin für Bücherwürmer zur Verfügung. „Wir dürfen öffnen mit dem Hygienekonzept, dass wir seit Oktober überarbeitet haben“, sagt Bibliotheksleiterin Heike Richter. „Ohne Maske, Korb und Händedesinfektion lassen wir niemanden herein.“ In den beiden Bibliotheken des Ortes sind Ausleihe und Rückgabe getrennt. Die Beschränkung der Besucheranzahl garantiere genügend Platz für Besucher und Mitarbeiter. Dagegen sind alle Veranstaltungen im November abgesagt oder verschoben worden.

In der Gemeinde Am Mellensee ist die Bibliothek im Ortsteil Sperenberg zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Ebenfalls geöffnet ist die Bibliothek im Rangsdorfer Rathaus – „genau wie das Rathaus an sich“, betont Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP). Es ist allerdings eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich.

Alternative Bücherschleuse

Die Bibliothek in Großbeeren ist dagegen geschlossen. Jedoch nicht komplett. Die Gemeindebibliothek bietet die Bücherschleuse als Alternative zum gewohnten Besuch an. Gemeindesprecherin Angelika Laag sagte dazu: „So können sich Mitglieder der Bibliothek weiterhin mit Lesestoff versorgen.“

Die Stadtbibliothek Zossen hat seit dem 3. November geänderte Öffnungszeiten. Für die Leserinnen und Leser ist eine Ausleihe wie auch die Rückgabe der Medien nach einer vorherigen Terminvergabe möglich. Termine können per E-Mail oder am Telefon vereinbart werden. Alle Daten und Informationen sind der Homepage zossen.bbopac.de zu entnehmen. Über die Homepage haben Leser auch Zugang zum eMedien-Verbund TF. Die Zweigstelle der Bibliothek in Wünsdorf bleibt dagegen komplett geschlossen.

