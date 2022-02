Teltow-Fläming

Die Beschäftigten in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind zu einem großen Prozentsatz längst geimpft. Das bestätigen Antworten auf Anfragen der MAZ bei den Trägern der Einrichtungen.

Nahezu gleichlautend schätzen die Betreiber im Landkreis, dass ihre Beschäftigten an den Senioren- und Pflegestandorten zu etwa 90 bis 95 Prozent geimpft sind. Zwar stellen die Träger von ambulanten Diensten auch Impfquoten von rund 70 Prozent fest, in festen Einrichtungen sind aber auch schonmal 100 Prozent geimpft.

Gewerkschaft rechnet in TF nicht mit vielen Kündigungen wegen Impflicht

Auch die Gewerkschaft ver.di, die Teile des Personals im Gesundheits- und Pflegebereich vertritt, und die im Kündigungsfall nicht geimpften Beschäftigten der Gesundheits- und Pflegebranche vermutlich Rechtsschutz leisten würde, rechnet nicht damit, dass es mit dem Stichtag 16. März, dem Beginn der Impfpflicht, zu zahlreichen Kündigungen kommen wird.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Bundestag eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche beschlossen. Bis zum 16. März müssen diese nun gegenüber ihrem Arbeitgeber nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder ihre Genesung länger als sechs Monate zurückliegt. Offen ist, was geschieht, wenn Beschäftigte keinen kompletten Impfschutz oder die Genesung nachweisen können.

Ailine Lehmann, Abteilungsleiterin für den Bereich Generationenarbeit und Pflege des Deutschen Roten Kreuzes Fläming-Spreewald, bietet den Beschäftigten in ihrem Bereich Gespräche an. „Wir versuchen, unsere Mitarbeitenden erst einmal da abzuholen, wo sie sind. Nicht alle sind gleich Impfgegner, wenn sie bis jetzt noch nicht geimpft sind.“

DRK setzt in TF und LDS auf Gespräche

Das DRK bietet auch Gespräche mit einem Arzt an. „Um eventuelle Unsicherheiten auszuräumen“, ergänzt Ailine Lehmann. Sollte die Überzeugungsarbeit nicht auf fruchtbaren Boden fallen, gebe es andere Wege, die Beschäftigten zu halten. „Wir sehen uns dann mal im Kreis um, ob wir als Alternative einen anderen Arbeitsplatz anbieten können. Das können wir natürlich nicht allen anbieten und es hängt auch immer ein wenig von der jeweiligen Qualifikation ab.“

Bis jetzt, so die DRK-Abteilungsleiterin, seien die Gespräche in diesem Sinne immer gut verlaufen. „Impfgegner sind mir in unseren Abteilungen noch nicht begegnet. Es gab und gibt oft persönliche Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Die möchte ich gerne erfragen.“ Die persönlichen Gründe reichten von der Angst vor der Spritze bis hin zu möglichen Vorerkrankungen, die Unsicherheit bei den Betroffenen auslösen.

DRK hilft Mitarbeitern in TF und LDS, geimpft zu werden

Das DRK ist auch Spät-Entschlossenen behilflich, noch einen Impftermin zu bekommen. Wer sich jetzt noch schnell dazu entschließt, kann rechtzeitig zum 16. März vollständig geimpft sein. „Und wenn es sich nur um ein paar Tage handelt, da können wir auch, im begrenztem Umfang, über Home-Office oder das Abbummeln von Überstunden reden“, so Lehmann. Ganz ähnlich sehen das auch die anderen Betreiber von Senioren- und Pflegeheimen. „Kündigung der Mitarbeiter ist für uns kein Thema“, antwortete die Volksfürsorge.

Insgesamt noch viel zu viele offene Fragen sieht der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). „Zwar dürfen wir keine Neuanstellungen ohne gültigen Impf-, Genesenen-Nachweis oder ärztlichen Ausschlussattest von der Impfpflicht mehr tätigen. Aber insbesondere die ersten beiden Kriterien haben nur eine geringe Halbwertszeit. Wie mit Bestandspersonal zu verfahren ist, wenn die Nachweise mit der Zeit ihre Gültigkeit verlieren oder nicht vorgelegt werden, ist abschließend noch nicht geklärt“, antwortet Ines Becker, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, auf eine MAZ-Anfrage. Sie sieht noch viel Diskussionsbedarf.

KMG in Luckenwalde sieht Gesundheitsamt in der Pflicht

Die KMG, unter anderem Betreiber einer Pflegeschule in Luckenwalde und diverser Pflegeheime in Brandenburg, sieht sich lediglich in der Pflicht, nicht geimpfte Mitarbeitende an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. „Es obliegt dann dem Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitenden die Beschäftigung in oder den Zutritt zu unseren Einrichtungen, in denen die Nachweispflicht gilt, weiterhin zu erlauben oder zu untersagen“, schreibt der zuständige Regionalleiter Sascha Nenninger für die KMG. Das gelte auch für die Schule für Gesundheitsberufe am KMG-Klinikum Luckenwalde.

Von Udo Böhlefeld