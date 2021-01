Großbeeren

Am meisten vermisst Boris Petersen den direkten Kontakt zu den Schülern. „Der Distanzunterricht funktioniert“, sagt der Schulleiter der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule im MAZ-Telefonat. „Aber es ist eben nur eine Behelfslösung.“ Gerade kommt er aus dem Geschichtsunterricht. Der fand digital statt – wie so viele Stunden zuvor seit Beginn der Pandemie.

Und spätestens seit Donnerstag ist auch klar: Vorerst wird es so weitergehen. Nach der Bund-Länder-Runde beschloss die Brandenburger Landesregierung, dass der Präsenzunterricht weiter ausgesetzt wird – zunächst bis zum 14. Februar.

Der Distanzunterricht klappt „gut“

„Das ist auch gut so“, sagt Petersen. Ein ständiges Hin- und Her bringe weder Schule noch Schülern etwas. Eine „gewisse Kontinuität“ bringe hingegen Planungssicherheit. Er sieht seine Schule gut gewappnet: Trotz der schwierigen Umstände funktioniere der digitale Unterricht „wirklich gut“. Das liege auch daran, dass alle Schüler eine eigene E-Mail-Adresse haben – eine Reaktion auf die Anfänge der Corona-Pandemie im Frühjahr. Auch die Lehrer hätten eine solche Adresse.

Darüber seien sie während der Unterrichtszeit zu erreichen, sagt Petersen. „Und machen wir uns nichts vor – auch noch darüber hinaus.“ Schließlich komme es vor, dass Eltern erst nach der Arbeit Zeit für die Aufgaben finden. Für Schüler, die über keine eigenen Computer oder Tablets verfügen, habe die Schule außerdem Endgeräte gestellt. Petersen gibt auch Einblicke in den Unterricht: „Zu Beginn gehe ich die Anwesenheitsliste durch, ganz klassisch“, sagt er. Dabei merkt er auch, ob alle da sind. Prinzipiell halte er es so: „Wer redet, macht die Kamera an“. Wer das nicht wolle, müsse auch nicht. „Jedem steht frei, wie viel er von seiner Privatsphäre preisgibt“, so der Schulleiter. Alle Schüler per Kamera zu sehen scheitere aber oftmals schon an der Verbindung.

Schülern fehlt der direkte Kontakt

Das Problem kennt auch Andrea Ludwig. „Das können wir im großen Stil gar nicht machen“, sagt die Leiterin der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde. Generell setze die Grundschule eher auf schriftliche Aufgaben als auf Videokonferenzen. Da nicht jedes Kind über einen eigenen Laptop verfügt, hole man somit auch alle Schüler ab.

Andrea Ludwig, die Schulleiterin der Theodor-Fontane-Grundschule führte schon vor der Pandemie ein neues Schul-Portal ein. (Archivofoto) Quelle: Jutta Abromeit

Der Distanzunterricht klappe weiterhin gut, auch weil das digitale Schul-Portal gut funktioniere. Dass dieser nun erst einmal fortgesetzt wird, nimmt sie pragmatisch hin. Es sei klar gewesen, dass die Inzidenzen eine Öffnung nicht hergeben, sagt sie. „Auch wenn es auf der anderen Seite problematisch ist, dass den Kindern die Kontakte fehlen.“

Zu Beginn der Corona-Pandemie reagiert

Esther Glaßmeyer weiß, was das bedeutet. Ihre drei Kinder starten den Schultag um 8 Uhr mit dem Hochfahren der Rechner und Tablets. Es sei schon „anstrengend“, dass dies nun erst einmal so weitergeht. „Die Kinder vermissen ihre Klassenkameraden“ sagt die Elternvertreterin der Otfried-Preußler-Schule. Doch sie sagt auch: „Trotz aller Anstrengung funktioniert es echt gut.“ Ihre Kinder besuchen verschiedene Klassen der Großbeerener Schule. „Man kann jeden ansprechen, jeder steht zu Verfügung“, sagt sie. Dass die Schüler dabei auch mal die Konzentration verlieren, komme vor.

Gerade zu Beginn des digitalen Unterrichts, als alles ungewohnt war. Sie habe mitbekommen, dass Lehrer dann kurz baten, per Video ein Zeichen zu geben. Von einer Pflicht zum Video habe sie jedoch nichts gehört. Glaßmeyer ist selbst beruflich eingespannt und froh darüber, wie das digitale Lernen funktioniert. Durch die Wochenpläne habe einen guten Überblick darüber, was passiert. Und auch von anderen Eltern habe sie positive Rückmeldungen bekommen. „Ich muss wirklich den Hut ziehen, dass sie das so gut hingekriegt haben.“

Von Johanna Apel