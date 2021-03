Teltow-Fläming

Kurz vor Beginn der Lockerungen an diesem Montag lieferte das Wochenende im Landkreis Teltow-Fläming noch bedenkliche Zahlen. So stieg laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der Infizierten am Sonnabend um 26 und am Sonntag um weitere 25 auf nun insgesamt 4799 an Covid-19 Erkrankte. Auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie musste am Samstag gemeldet werden. Somit sind nunmehr ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Teltow-Fläming 164 Todesopfer zu beklagen.

Derzeit gelten 4377 Personen wieder als genesen und 258 Menschen als akut an diesem Virus leidend. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von Freitag auf Samstag von dem ohnehin schon überdurchschnittlichen Wert von 85,9 auf 97,06 und sank zum Sonntag leicht auf 95,3.

Deutliche Auswirkungen

Für den deutlichen Anstieg der Infektionsfälle macht Teltow-Flämings Sozial- und Gesundheitsdezernentin Kirsten Gurske nicht unbedingt die Wiedereröffnung der Grundschulen verantwortlich. Allerdings seien dadurch „deutliche Auswirkungen auf die Kontaktermittlungen und die Quarantänen“ zu verzeichnen. So habe es einen Fall in einer Schulklasse gegeben, der nun zu weitreichenden Nachverfolgungen geführt habe. Dadurch mussten an sich gesunde, so genannte Kontakt-1-Personen in Quarantäne geschickt werden, was beim Homeschooling so nicht passiert wäre, teilt Kirsten Gurske mit.

Aktuell liegen elf Covid-19-Fälle in sieben Kinder- und Jugendeinrichtungen im Landkreis vor. In drei Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie bei einem Pflegedienst gibt es ein Ausbruchsgeschehen, in einer weiteren Einrichtung einen Einzelfall.

Impfzentrum läuft sechsspurig

Das Impfzentrum Luckenwalde läuft mit allen sechs Impfstraßen. Ab Mittwoch, dem 10. März, werden die Öffnungszeiten verlängert von 8 Uhr bis 20 Uhr (bisher 16 Uhr). Das Impfzentrum wird dann im Zweischichtbetrieb laufen. Ab Samstag, dem 13. März, wird das Impfzentrum auch an den Samstagen von 8 bis 16 Uhr öffnen.

Termine sollten bevorzugt online gebucht werden unter: www.impfterminservice.de/impftermine. Auch die angeschriebene Bevölkerungsgruppe der höchsten Prioritätsstufe kann dort Termine buchen, wenn die spezielle Hotline nicht erreichbar ist.

Von Hartmut F. Reck