Teltow-Fläming

Mit einem Wert von 104,7 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Teltow-Fläming weiter über der kritischen Marke von 100; zusätzliche Lockerungen sind also auch in den nächsten Tagen nicht zu erwarten. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag 55 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 6373 Personen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 195.

Unsicherheiten über Corona-Regeln

Immer wieder gibt es Unsicherheiten über geltende Corona-Regeln und Einschränkungen in der Region. So dürfen bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 die Einzelhandelsgeschäfte unter Auflagen öffnen. Ihre Kunden müssen vorher einen Termin vereinbaren („click and meet“) und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen Gebäuden. Quelle: Elinor Wenke

Der Tierpark Luckenwalde ist geöffnet. Doch neben der schon bestehenden Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und den notwendigen Kontaktdaten muss nun auch ein tagesaktueller Corona-Negativ-Test vorgelegt werden. Das gilt für alle Besucher ab sechs Jahren. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden. Der Wildpark Johannismühle lässt sich von den Besuchern mit Kontaktdaten und Unterschrift bestätigen, dass ein tagesaktueller Test durchgeführt wurde und negativ war.

Erleichterungen für Geimpfte nach zwei Wochen

Erleichterungen gibt es für Geimpfte. Personen, die einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus haben, dies dokumentieren können und keine Corona-Symptome aufweisen, können ab zwei Wochen nach der letzten Impfung Angebote, die sonst nur mit einem negativen Test genutzt werden dürfen, ohne Vorlage eines Testergebnisses nutzen. Das bestätigt Gabriel Hesse vom brandenburgischen Gesundheitsministerium und beruft sich auf die siebte Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. Dies gelte auch für Berufsausübungen, für die negative Tests vorgeschrieben sind, zum Beispiel in Schulen und Kitas. „Die Bundesnotbremse enthält diese Ausnahme zwar noch nicht, aber so lange es eine entsprechende Rechtsverordnung der Bundesregierung noch nicht gibt, gelten die Landesregelungen für Geimpfte“, erklärt Hesse.

Von Elinor Wenke