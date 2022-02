Teltow-Fläming

Die Zahlen sind weiterhin rückläufig: Aus Teltow-Fläming wurden am Sonntag 273 neue Coronafälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Am Vortag waren es noch 309. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 33.703 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt jetzt bei 1357 (Vortag 1398). Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 472 . (Stand Sonntag, 20.2.).

Einschränkungen in der Kitabetreuung in TF

Nach wie vor sind Kitas und Schulen stark am Infektionsgeschehen beteiligt. „Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist tendenziell jedoch etwas gesunken und sechs Prozent geringer als in der Vorwoche“, so Teltow-Flämings Gesundheitsdezernentin Kirsten Gurske. Nach wie vor liege jedoch die Falldichte bei Kindern und Jugendlichen höher als bei älteren Personen. Derzeit gibt es Fallhäufungen und Einzelfälle in einer Vielzahl der Kitas und Schulen, gleiches gilt für den überwiegenden Teil der Pflege- und Senioreneinrichtungen. Zudem sind zwei Einrichtungen des Asylwesens betroffen. Erfreulicherweise sind in der Gemeinde Am Mellensee ab Montag nur noch in Rehagen Einschränkungen in der Kitabetreuung zu erwarten.

Impfzentrum Luckenwalde weiterhin geöffnet

Seit dem 1. Dezember ist das Impfzentrum in Luckenwalde wieder geöffnet: immer dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Einlass-Schluss für Besucher ohne Termin ist um 17 Uhr. Es gibt Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen, für Personen, deren letzte Impfung mindestens drei Monate zurückliegen. Termine können online gebucht werden unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung.

Impfen in Ludwigsfelde

Im Krankenhaus Ludwigsfelde findet von dienstags bis samstags Impftage statt. Termine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gibt es für alle Personen ab zwölf Jahren online unter www.ludwigsfelde.de/impftermin und unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung. Die Hausärzte impfen ihre Patienten in den eigenen Praxen, meist nach Terminvergabe und interner Priorisierung. Zwei Arztpraxen im Landkreis bieten derzeit bei Bedarf auch Impftermine an Samstagen an. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises.

Von Iris Krüger