Teltow-Fläming

Spitzt sich die Corona-Lage in Teltow-Fläming weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze.

Die Lage am 14. April

Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut 39 neue Coronafälle binnen 24 Stunden in Teltow-Fläming. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 5824 Einwohner im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 149,4 (Vortag: 131,2) und damit über der kritischen Marke von 100. Die regionale Notbremse gilt weiterhin.

Die Zahl der Menschen aus Teltow-Fläming, die an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben sind, ist am Dienstag auf 187 gestiegen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Teltow-Fläming

Am 2. Februar hat das Impfzentrum in der Fläminghalle in Luckenwalde seinen Betrieb aufgenommen. Läuft es in voller Auslastung, sind bis zu 800 Impfungen pro Tag möglich. Nach einem zwischenzeitlichen Impfstopp mit dem Impfstoff Astrazeneca wird er jetzt im Impfzentrum Luckenwalde wieder verabreicht – an Personen über 60 Jahre. Unter 60-Jährige erhalten zum vereinbarten Termin einen anderen Impfstoff. An den Osterfeiertagen ist das Impfzentrum geschlossen. Wie viele Menschen in Teltow-Fläming bereits gegen das Coronavirus geimpft sind, wird noch nicht statistisch erfasst.

Wo es die meisten Coronafälle in TF gibt

Am stärksten von der Pandemie betroffen sind Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow und Zossen im Norden. Im Süden des Landkreises verzeichnen bisher Luckenwalde, Nuthe-Urstromtal und Jüterbog die meisten Coronafälle.

Kostenlose Coronatests

Seit dem 13. März wurden circa 20 Corona-Teststellen im Landkreis aufgebaut. Sie werden unter anderen vom DRK, der Awo und Apothekern betrieben und sollen noch ausgeweitet werden. Jeder Bürger kann sich dort einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) beobachtet die Lage in den Krankenhäusern. Seit dem 29. März müssen Kliniken für die Versorgung von Covid-19-Patienten mindestens 20 Prozent der Betten auf den Normalstationen und 30 Prozent der Beatmungsbetten auf den Intensivstationen für Covid-Fälle reservieren.

In den beiden Krankenhäusern im Landkreis müssen laut DIVI-Angaben aktuell zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Ob weitere Corona-Erkrankte aus TF in anderen Krankenhäusern liegen, ist nicht statistisch erfasst.

Von RND/kha/vb