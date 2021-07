Teltow-Fläming

Spitzt sich die Corona-Lage in Teltow-Fläming weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze.

Die Lage am 1. Juli

Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Coronafall in Teltow-Fläming. Im Landkreis haben sich damit insgesamt 6888 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Akut infiziert sind laut dem Kreis nur noch gut ein Dutzend Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 4,7 (Vortag: 4,1).

Die Zahl der Menschen aus Teltow-Fläming, die an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt aktuell bei 209.

Aktuelle Corona-Zahlen für Teltow-Fläming

Am 2. Februar hat das Impfzentrum in der Fläminghalle in Luckenwalde seinen Betrieb aufgenommen. Läuft es in voller Auslastung, sind bis zu 800 Impfungen pro Tag möglich. Inzwischen wurden dort bereits mehr als 50.000 Corona-Schutzimpfung verabreicht.

Auch die Hausärzte im Landkreis impfen ihre Patienten in den Praxen. Wie viele Hausärzte sich genau beteiligen, ist nicht bekannt. Auch eine Statistik über die Anzahl der geimpften Einwohner des Landkreises gibt es nicht.

Wo es die meisten Coronafälle in TF gibt

Die Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming verzeichnen aktuell nur noch vereinzelte Coronafälle. In vielen Kommunen liegt die Zahl der akuten Infektionen bei null.

Kostenlose Coronatests

Im Landkreis gibt es insgesamt mehr als 30 öffentliche Teststellen. Sie werden unter anderen vom DRK, der Awo und Apothekern, aber auch von privaten Unternehmen im Auftrag des Gesundheitsamtes betrieben. Jeder Bürger kann sich dort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das DRK hat sein Testzentrum in Luckenwalde am 11. Juni geschlossen.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) beobachtet die Lage in den Krankenhäusern. Seit dem 1. Juni müssen Kliniken für die Versorgung von Covid-19-Patienten aber keine Betten mehr reservieren.

In den beiden Krankenhäusern im Landkreis muss laut DIVI-Angaben aktuell kein Covid-Patient intensivmedizinisch betreut werden. Von 13 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind derzeit zwölf mit anderen Patienten belegt und eins frei. Ob Corona-Erkrankte aus TF in anderen Krankenhäusern liegen, ist nicht statistisch erfasst.

Von RND/kha/vb