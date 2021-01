Teltow-Fläming

Spitzt sich die Corona-Lage in Teltow-Fläming weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze.

Die Lage am 20. Januar

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 30 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie offiziell insgesamt 3979 Einwohner von Teltow-Fläming mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 215,9 und liegt damit weiterhin deutlich über der kritischen 200-Marke.

Bisher sind insgesamt 91 Menschen aus Teltow-Fläming an oder mit dem Coronavirus verstorben. Fast 1100 Einwohner sind laut dem Gesundheitsamt derzeit akut infiziert. Mehr als 2700 Personen gelten als genesen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Teltow-Fläming

Am schwersten von der Pandemie betroffen ist der Norden des Landkreises. In Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow sowie Zossen gibt es derzeit die meisten akuten Infektionen.

Aber auch im Süden von TF verbreitet sich das Virus stetig. Hier verzeichnen Dahme, Luckenwalde und Jüterbog die meisten akuten Infektionen.

Die Lage in den Krankenhäusern ist laut aktuellen Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) angespannt. Demnach sind am Mittwochmorgen über 90 Prozent aller im Landkreis verfügbaren Intensivbetten belegt. Unter den Patienten sind drei Covid-19-Fälle. Einer dieser Covid-Patienten muss derzeit beatmet werden.

Von RND/kha/eli