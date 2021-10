Teltow-Fläming

Spitzt sich die Corona-Lage in Teltow-Fläming weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze.

Die Lage am 27. Oktober

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 66 neue Coronafälle binnen 24 Stunden aus Teltow-Fläming. Damit haben sich im Landkreis bisher insgesamt 7877 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 86,9 gestiegen (Vortag: 67).

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 212.

Die aktuellen Coronazahlen in Teltow-Fläming:

Wo kann ich mich gegen Corona impfen lassen?

Seit Ende September ist das Impfzentrum in Luckenwalde geschlossen. Impfungen ohne Termin gibt es in TF nun noch im Krankenhaus Ludwigsfelde. Sie finden jeweils am Dienstag und Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr statt. Es wird Biontech verimpft. Auch Zweitimpfungen ohne Termin sowie Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sind dort möglich.

Auch die Hausärzte im Landkreis impfen ihre Patienten in den Praxen. Seit kurzem gibt es vom Gesundheitsministerium des Landes erste Auswertungen über die Impfquoten in den Landkreisen. Demnach ist in Teltow-Fläming nur knapp jeder zweite Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Zwei Arztpraxen im Landkreis bieten derzeit bei Bedarf auch Impftermine an Samstagen an. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises.

Wo es die meisten Coronafälle in TF gibt

Für wen gibt es noch kostenlose Coronatests?

Die Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming verzeichnen aktuell wieder mehr Neuinfektionen. Die aktuellen Zahlen aus den einzelnen Gemeinden liegen der Kreisverwaltung derzeit aufgrund einer Software-Umstellung derzeit nicht vor. Diese Karte gibt den Stand Ende September wieder.

Seit dem 11. Oktober gibt es generell keine kostenlosen Bürgertests mehr. Ausgenommen davon sind Kinder unter 12 Jahren sowie Kinder, die vor weniger als drei Monaten 12 Jahre alt geworden sind und deswegen noch nicht vollständig geimpft sind. Ebenfalls weiterhin kostenlos testen lassen können sich Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona geimpft werden können.

Minderjährige und Schwangere können sich noch bis 31. Dezember kostenlos testen lassen. Vormals Schwangere und Stillende haben noch bis zum 17. Dezember 2021 Anspruch auf kostenlose Coronatests, da für sie erst seit dem 17. September eine Impfempfehlung der Stiko vorliegt.

Auch Personen, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne mussten, haben Anspruch auf einen kostenlosen Test zur Beendigung der Quarantäne.

Studierende aus dem Ausland, die zum Studium in Deutschland sind, aber mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfsoiff geimpft wurden, haben Anspruch auf kostenlose Tests.

Wo kann ich mich testen lassen und was kostet das?

Die MAZ hat sich im Norden von Teltow-Fläming umgesehen: Das kosten Corona-Tests in den existierenden Teststellen (Stand 13.10.2021).

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) beobachtet die Lage in den Krankenhäusern. Seit dem 1. Juni müssen Kliniken für die Versorgung von Covid-19-Patienten aber keine Betten mehr reservieren.

In den beiden Krankenhäusern im Landkreis müssen laut DIVI-Angaben aktuell zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Belegt sind momentan insgesamt elf von 13 verfügbaren Intensivbetten im Landkreis. Ob weitere Corona-Erkrankte aus TF in anderen Krankenhäusern liegen, ist nicht statistisch erfasst.

Von RND/kha/vb