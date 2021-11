Teltow-Fläming

Spitzt sich die Corona-Lage in Teltow-Fläming weiter zu oder ist Entspannung in Sicht? Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Kürze.

Die Lage am 30. November

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 100 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Teltow-Fläming. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis bisher insgesamt 11.638 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt jetzt bei 946,1 (Vortag 996,2).

Seit dem 28. November gilt für ungeimpfte Personen in Teltow-Fläming eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Ausnahmen sind geregelt, zum Beispiel für den Besuch von Ehe- oder Lebenspartnern, für den Weg zum Arzt oder zur Arbeit. Diskotheken und Clubs sind zu schließen und Festival-Veranstaltungen untersagt.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, ist am Dienstag auf 227 gestiegen.

Die aktuellen Coronazahlen in Teltow-Fläming:

Wo kann ich mich gegen Corona impfen lassen?

Ende September wurde das Impfzentrum in Luckenwalde aufgrund mangelnder Nachfrage geschlossen. Nun wird es wieder aufgebaut – vorerst mit drei Impfstraßen. Die Öffnungszeiten sollen noch diese Woche bekannt gegeben werden. Es soll vor allem für Booster-Impfungen genutzt werden.

Im Krankenhaus Ludwigsfelde gibt es ab sofort an zwei Tagen pro Woche Impfungen. Termine gibt es vorerst nur für über 70-Jährige für die Booster-Impfung und für alle Personen ab zwölf Jahren für Erst- und Zweitimpfungen. Termine gibt es online unter www.ludwigsfelde.de/impftermin.

Die Hausärzte impfen ihre Patienten in den eigenen Praxen, meist nach Terminvergabe und interner Priorisierung. Zwei Arztpraxen im Landkreis bieten derzeit bei Bedarf auch Impftermine an Samstagen an. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises.

Wo es die meisten Coronafälle in TF gibt

Wo kann ich mich testen lassen und was kostet das?

Die Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming verzeichnen aktuell wieder mehr Neuinfektionen. Die aktuellen Zahlen veröffentlicht der Landkreis täglich. Momentan verzeichnen Blankenfelde-Mahlow (515), Zossen (313), Luckendwalde (328) und Ludwigsfelde (280) die meisten Coronafälle.

Seit Anfang November sind Coronatests wieder einmal pro Woche für jeden Bürger kostenlos. Teststellen gibt es unter anderem in Luckenwalde, Jüterbog, Rangsdorf, Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow. Eine Übersicht finden Sie in unserer Karte:

Wie voll sind die Intensivstationen in Teltow-Fläming?

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) beobachtet die Lage in den Krankenhäusern. Die Hospitalisierungsrate wird nur landesweit erfasst. In Brandenburg beträgt die Anzahl der Patienten innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, die mit einer Covid-Erkrankung stationär behandelt werden müssen, aktuell 4,39 (Vortag 4,43).

In den beiden Krankenhäusern in Teltow-Fläming müssen laut DIVI-Angaben aktuell drei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden; einer davon wird künstlich beatmet. Belegt sind momentan elf von 15 verfügbaren Intensivbetten im Landkreis. Ob weitere Corona-Erkrankte aus TF in anderen Krankenhäusern liegen, ist nicht statistisch erfasst.

Von RND/kha/vb