Teltow-Fläming

Die Anzahl der Neuinfektionen in Teltow-Fläming ist über das Osterwochenende weiter gesunken. Während der Kreis noch am Gründonnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 684,3 meldete, lag sie am Ostermontag nur noch bei 468,1. Laut Landkreis hatte sich dieser Trend bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. So wurden dem Gesundheitsamt vor Ostern bereits ein Drittel weniger Corona-Infektionen im Vergleich zur Vorwoche gemeldet.

Infektionsschwerpunkt ist Region um Zossen

Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Ein Schwerpunkt sei momentan aber die Region um die Stadt Zossen. Zudem häufen sich die Fälle aktuell in jeweils drei Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Auch Einzelfälle in mehreren Hauskranken- und Tagespflegeeinrichtungen gibt es. Wegen der Osterferien gab es in der vergangenen Woche aber keine Meldung aus Schulen.

Die Gesamtzahl der offiziell registrierten Infektionen im Landkreis lag am Ostermontag bei 50.584. Wie das Gesundheitsamt vor den Feiertagen mitteilt, sind inzwischen drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekanntgeworden. Diese sind wegen der noch ausstehenden Sterbemeldungen bislang aber noch nicht in die Statistik eingeflossen. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen in Teltow-Fläming auf 306.

In den Impfstellen des Landkreises wurden in der vergangenen Woche 198 Immunisierungen – davon 166 im Impfzentrum Luckenwalde – verabreicht. In den meisten Fällen war die Gelegenheit für eine erste oder zweite Auffrischung des Infektionsschutzes genutzt worden.

Impfstellen in Luckenwalde und Ludwigsfelde schließen bald

Das Impfzentrum Luckenwalde schließt am 28. April um 18 Uhr. Die Impfstelle im Krankenhaus Ludwigsfelde ist am 23. April letztmalig für die Bevölkerung geöffnet. Ob, wie oder in welcher Form das „kommunale Impfen“ fortgeführt wird, hänge laut Landkreis von den Regelungen des Landes Brandenburg ab.

Von Isabelle Richter