Lkw-Fahrern fehlen WC und Waschbecken

Der Ludwigsfelder, der im Homeoffice arbeitet, freut sich zurzeit an niedrigem Verkehrslärm von Flugzeugen über und am wenigen Lkw-Lärm auf der A10 mitten in der Stadt. Doch Logistiker und Spediteure stehen an Frachtbörsen im Preiskampf oder sprechen von Schandpreisen, für die osteuropäische Firmen jetzt in der Coronakrise fahren. Und Firmenchefs, die überhaupt noch Aufträge haben, sorgen sich um ihre Fahrer : „Die armen Kerle können sich kaum noch irgendwo waschen oder auf Toilette gehen, alles ist wegen Corona geschlossen“, erklärt Nadine Berendt.

Die 43-Jährige leitet die Ludwigsfelder Niederlassung derPfeiffer mit 150 Beschäftigten. Zur Flotte der grün-gelben Trucks gehören rund 60 Lkws im Fernverkehr und noch einmal so viele im regionalen Verteilverkehr. Ihren Firmensitz hat die Unternehmensgruppe in). Pfeiffer ist eine sogenannte Sammelgut-Spedition, das heißt, sie fährt für etliche Branchen. Deshalb sei die Situation in der Firma ganz unterschiedlich, so die Niederlassungschefin. Bei den Baustoff-Transporten gebe es fast keinen Einbruch. „Aber bei Stückgut und Bedarfsgütern wie Getränken haben wir rund 40 Prozent weniger Aufträge, bei Konsumgütern sind es 60 Prozent weniger, und im Automotive-Bereich je nach Werk 60 bis 90 Prozent, die uns weggebrochen sind“, erklärt sie.

So wie in ihrer Firma sieht es in der ganzen Branche aus, Eberhard Tief hat ähnliche Zahlen. Der Geschäftsführer des Landesverbandes des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes (LBBV) sagt: „Wer Lebensmittel oder für die Pharmaindustrie und Hygieneartikel fährt, dem geht es relativ gut. Wer für Geschäfte mit Konsumgütern fährt, die schließen mussten, hat bis zu 40 Prozent Einbußen.“ Am schlechtesten seien Spediteure dran, die für die Auto-Industrie fahren. „Dort haben wir minus 50 bis 90 Prozent, der Transport ist faktisch zum Erliegen gekommen“, so Tief. Der Verband vertritt in Berlin-Brandenburg Interessen von rund 400 Transport- und Logistik-Unternehmen.

Konzentration von Speditionen

Hier in der Region südlich der Bundeshauptstadt sind die Wege zu Autobahnen und zum Flughafen, nach Potsdam und Berlin kurz, hier kreuzen sich große Transitstrecken und es gibt etliche Anbindungen an Schienenwege und Wasserstraßen. Deshalb konzentrieren sich hier auch Speditionen und Logistiker, ob im Güterverkehrszentrum (GVZ) von Großbeeren, in den Industrie- und Gewerbeparks von Ludwigsfelde, Dahlewitz oder Niederlehme, ob Kühne & Nagel, Rieck oder Emons, Komm-Logistik, Trans-o-flex oder DHL.

Eberhard Tief beschreibt die Situation: „Wir haben einen unheimlichen Druck auf die Frachtraten. Lag der Kilometer vorher bei 1,40 Euro, dann haben wir jetzt 70 bis 80 Cent, weil es einen Riesenüberhang an Frachtraum gibt.“ Zum Preiskampf an den Frachtbörsen erklärt der LBBV-Chef: „Manche fahren eben lieber noch für weniger als einen Euro pro Kilometer statt gar nicht mehr.“ Das Prekäre seien „die miesen Typen, die solche Schandpreise anbieten“. Das zwinge kleine Spediteure inzwischen, ernsthaft übers Aufgeben nachzudenken, so der Mann an der Verbandsspitze.

Angesichts dessen empfehle der LBBV dringend, die Hilfsprogramme zu nutzen, sowohl Kurzarbeitergeld als auch die Soforthilfe und KfW-Kredite. „Für dieses Mittelstandsprogramm bürgt ja der Staat zu 100 Prozent“, so Tief. Der LBBV habe ein Beratungsportfolio zur Antragstellung und Digitalisierung, mehrmals am Tag gebe es neue Informationen zu Lenk- und Ruhezeiten oder zur Lage an europäischen Grenzen. Und der Verband habe neben allen anderen Kommunikationskanälen jetzt einen Chatroom, wo Fragen sofort beantwortet werden, sagt Tief.

Auch bei Pfeiffer in Ludwigsfelde wird über Kurzarbeitergeld nachgedacht. Niederlassungsleiterin Berendt erklärt, zuerst müssten noch Überstunden und Resturlaub abgebaut werden. Sehr viel Geld gekostet hätten leider die Unklarheiten zu den Grenzübergängen nach Polen. Was ihr ernste Sorgen mache, sei tatsächlich die Situation für die Fahrer. Damit ist sie eine weitere Stimme im Chor derjenigen, denen in Ludwigsfelde in Nähe des Zollamts ein Autohof fehlt. „Ich habe vorige Woche an die Bundesregierung geschrieben“, erklärt sie, „denn wir fahren Leer-Kilometer ohne Ende, damit sich unsere Fahrer hier bei uns auf dem Betriebshof waschen und etwas zu essen kochen können.“ Sie biete an, Sanitärcontainer auf das Firmengelände zu stellen. „Bei uns ist Platz und wir haben abschließbare Lagerhallen“, erklärt sie.

