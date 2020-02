Coronavirus sorgt für leere Regale in Geschäften

Dahmeland-Fläming

Die Regale stehen leer. Aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, haben sich die Menschen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming reichlich mit Desinfektionsmittel und Mundschutz eingedeckt. Letzteres ist in nahezu allen Geschäften ausverkauft und nicht nachbestellbar, wie die MAZ nach mehreren Anfragen in Apotheken und Drogeriemärkten erfuhr. Desinfektionsmittel ist nur noch sehr vereinzelt zu bekommen.

Viele Regale stehen leer

Viele Kunden suchen in der Apotheke Sabelus XXL in Königs Wusterhausen nach Rat. Die Mitarbeiter hätten schon aufgehört zu zählen, wie viele Nachfragen es täglich gibt. „Mundschutz haben wir schon lange nicht mehr auf Lager, Desinfektionsmittel nur noch wenige Flaschen“, erzählt eine Mitarbeiterin. Nachbestellbar sei davon nichts mehr. Und das ist in vielen anderen Läden in der Region genauso.

Der letzte Vorrat: Nur noch wenige Falschen Desinfektionsmittel gibt es in der Sabelus XXL Apotheke in Königs Wusterhausen. Mundschutz ist schon lange nicht mehr auf Lager. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

So stehen auch in der Rossmann-Filiale und dem Konsum in Königs Wusterhausen einige Regale leer. Da, wo sonst die Hygiene-Artikel zu finden sind, gibt es jetzt große Lücken und das obwohl es in Brandenburg noch keine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus gibt. Es gab zwar 36 Verdachtsfälle, die sich aber – anders als in anderen Bundesländern – nicht bestätigt hatten. Darüberhinaus hielt sich ein infizierter Mann aus Nordrhein-Westfalen bis Sonntag im Tropical Island auf. Ob er jemand angesteckt hat, ist bis dato unklar.

Dennoch haben die Menschen offensichtlich Angst und decken sich vorsorglich ein. „Die Nachfrage ist sehr groß. Die Desinfektionsmittel reichen vielleicht noch zwei bis drei Tage“, sagt Apothekerin Denise Richter in Luckenwalde, „Nachlieferungen sind bestellt, aber derzeit fast aussichtslos.“ Die Apothekerin rät dennoch zur Besonnenheit und Ruhe: „Man sollte vorbeugen wie vor einer normalen Grippe auch und keine Panik verbreiten.“ Gleiches Bild in Jüterbog: Die Regale in den Apotheken und Drogeriemärkten stehen leer.

Hamsterkäufe im Mahlower Kaufland ?

In der Mohren-Apotheke am Markt gibt es seit Mittwoch keine Desinfektionsmittel mehr. Die Atemschutzmasken waren schon früher ausverkauft. Inzwischen hat wohl auch der Großhandel den Apotheken mitgeteilt, dass Nachlieferungen erst einmal nicht mehr zu erwarten seien.Auch in der Jüterboger Filiale der Drogeriekette Rossmann ist das Regal mit den Desinfektionsmitteln seit Mittwoch leer. Atemmasken standen dort noch nie zum Verkauf.

Interessanter Hinweis einer Rossmann-Kundin: Auch die Firma Brillux hat keine Staubschutzmasken mehr. Der Farbenhersteller verkauft für Handwerker auch Atemmasken. Diese müssen wohl restlos ausverkauft sein. Im Kaufland in Mahlow sind sogar ganze Regale mit Konservendosen völlig leer gekauft. Hamsterkäufe? – Ob das tatsächlich mit dem Coronavirus zusammenhängt ist nicht bekannt.

Hamsterkäufe in Mahlow: Einige Regale mit Konservendosen sind im Kaufland völlig leer gekauft. Ob das was mit dem Coronavirus zu tun hat, ist nicht bekannt. Quelle: Aireye

Einfache Atemschutzmasken sind auch in Ludwigsfelde nicht mehr zu bekommen. „Sie sind auch zurzeit gar nicht mehr bestellbar“, sagt Apotheker Dieter Wendorff. Im Unterschied zur Rossmann-Filiale an der Potsdamer Straße, kann man in den Wendorff-Apotheken aber noch Desinfektionsmittel in kleinen Flaschen kaufen, die der Fachmann zum Mitnehmen empfiehlt. „Am besten ist, wann immer Sie irgend etwas angefasst haben, Türgriffe, Geldmünzen, Treppengeländer: Desinfizieren Sie sich danach die Hände“, empfiehlt der Apotheker.

Info-Hotline für die Bürger

Nach Bekanntwerden des Corona-Falls im Tropical Island hat der Landkreis Dahme-Spreewald jetzt auch ein Bürgertelefon eingerichtet. Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt ab sofort eine Hotline für Rat suchende Bürger freigeschaltet. Sie erreichen die fachkundigen Mitarbeiter täglich zwischen 8 und 22 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 03375/262146.

Landrat Stephan Loge ( SPD) rät angesichts der jüngsten Geschehnisse weiter zur Besonnenheit: „Natürlich können wir die Situation von morgen nicht vorhersehen. Allerdings hat unser Gesundheitsamt die gegenwärtige Lage im Griff und ordnet in Zusammenarbeit mit den handelnden Akteuren die erforderlichen Maßnahmen an, um gesundheitliche Gefahren abzuwehren“.

Zwei Corona-Verdachtsfälle in Teltow-Fläming

Panik oder Hamsterkäufe sind laut Rüdiger Lehmann, Amtsarzt in Teltow-Fläming, in Anbetracht der Lage nicht nötig. Schon seit längerer Zeit empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jedem, die Selbstversorgung für zwei Wochen zu sichern. Das gilt auch für alle möglichen anderen Schadenslagen – ob der Strom über eine längere Zeit ausfällt, Wetterunbilden die Einkaufzentren unerreichbar machen oder eben auch häusliche Quarantäne.

In Teltow-Fläming gab es bisher zwei Verdachtsfälle, die sich als unbegründet erwiesen haben. „Momentan beschäftigt uns vor allem die Grippe. Daran sind zurzeit rund 250 Personen erkrankt, 20 Prozent von ihnen mussten stationär behandelt werden“, so Rüdiger Lehmann. Zum Vergleich: In der Grippesaison 2017/18 gab es knapp 1000 Grippe-Erkrankungen im Landkreis.

Von Marcus J. Pfeiffer, Hartmut Reck, Elinor Wenke und Udo Böhlefeld