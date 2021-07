Dahlewitz/Ludwigsfelde

Mit Beginn der zweiten Juniwoche haben die Betriebsärzte in vielen Unternehmen in die Impfkampagne gegen Covid-19 eingegriffen. Bei der MTU in Ludwigsfelde eröffnete Ministerpräsident Dietmar Woidke am 7. Juni das MTU-Impfzentrum im Rahmen eines Standortbesuches. Die MTU hatte die Impfaktion frühzeitig geplant, sodass die Registrierung über ein internes IT-Tool bereits deutlich vor der ersten Impfstoffzuteilung abgeschlossen war.

Die Räumlichkeiten standen zu diesem Zeitpunkt schon bereit. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien zuvor informiert worden, dass unmittelbar nach Erhalt des Impfstoffs mit der Impfung begonnen werden kann. Innerhalb von knapp zwei Wochen wurden rund 350 Beschäftigte am Standort Ludwigsfelde erstgeimpft. Markus Woelfle, Leiter der Unternehmenskommunikation in Ludwigsfelde, kommentiert das Zwischenergebnis: „Wir freuen uns sehr über das große Interesse parallel zu den Impfungen in den regionalen Impfzentren und in Arztpraxen. Wir sehen die Impfaktion als wichtigen Beitrag zur Infektionsbekämpfung.“ Die Zweitimpfungen beginnen in der kommenden Woche und sollen bis Mitte August abgeschlossen werden. Auch an den anderen Standorten der MTU in München und Hannover wird seit dem 8. Juni betrieblich geimpft.

Impfstart bei Schoepe-Display Quelle: Axel Bickel

Verlauf der Impfkampagne sehr gut

Bereits mit den Zweitimpfungen begonnen haben die Betriebsärzte in einigen Werken bei Daimler. „Das medizinische Fachpersonal führt die Covid-19-Schutzimpfungen mit mehr als 70 Werksärzten und über 200 medizinischen Fachangestellten an allen deutschen Standorten durch“, beantwortete Thomas C. Rosenthal aus der Daimler-Kommunikationsabteilung die Anfrage der MAZ nach dem Stand der Impfungen. „Die Impfteams können insofern auf eine jahrelange Expertise im Bereich Impfberatung und Impfungen zurückgreifen.“ Daimler hat bundesweit am 9. Juni mit den Erstimpfungen begonnen. Genaue Zahlen zur Impfbeteiligung in Ludwigsfelde konnte Rosenthal nicht nennen. Er beurteilte den Verlauf der Impfkampagne an den deutschen Daimler-Standorten jedoch insgesamt als sehr gut.

Eine positive Bilanz der Impfkampagne zieht auch der Flugzeugturbinenhersteller Rolls-Royce am Standort Dahlewitz. Stephan Wriege, zuständig für die Unternehmenskommunikation: „Unsere Betriebsärzte impfen bereits seit dem 7. Juni. Die Rückmeldungen aus der Belegschaft zeigen, dass die Beschäftigten dankbar für das Angebot der Betriebsärzte sind.“ Bisher seien rund 500 Mitarbeiter geimpft worden. „Außerdem haben wir inzwischen mit den Zweitimpfungen begonnen.“

Zufriedenheit trotz der Lieferengpässe

Am Innovationsstandort Dahlewitz hat der Display-Hersteller Schoepe Mitte Juni mit den Impfungen begonnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir allen Beschäftigten über die Betriebsärzte schon ein Impfangebot machen konnten“, berichtet Andreas Grathwohl, geschäftsführender Gesellschafter von Schoepe Display. Das Unternehmen hat am 18. Juni damit begonnen, den mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer zu verabreichen. Für die Beschäftigten vom rund 80 km entfernten Produktionsstandort in Dahme/Mark wurde dabei eigens ein Bus gechartert. „Selbstverständlich ist die Impfung freiwillig,“ so Grathwohl. „Einige sind bereits geimpft, andere möchten sich nicht impfen lassen. Uns war wichtig, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Schoepe Display ein Angebot zu machen – und das ist uns gelungen.“ Die Zweitimpfungen sollen in der kommenden Woche stattfinden.

Ein positives Fazit der Impfaktion durch die Betriebsärzte zieht auch Praxismanagerin Keller vom Institut für Arbeitsmedizin Fischer in Ludwigsfelde, das unter anderem die Impfaktion bei der MTU durchgeführt hat. „Wir führen inzwischen nahezu überall die Zweitimpfungen durch“, sagt die Praxismanagerin. „Nur vereinzelte Nachzügler kommen noch zur Erstimpfung, dabei haben wir durch die Bank positive Rückmeldungen bekommen.“ Trotz teilweiser Lieferengpässe mit den Impfstoffen überwiegt überall die Zufriedenheit.

Von Udo Böhlefeld