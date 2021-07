Königs Wusterhausen

Nach der Hacker-Attacke auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt ist das Thema Cyber-Sicherheit auch in unserer Region in den Fokus gerückt. Auf MAZ-Anfrage teilten die Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald mit, dass sich die beiden Verwaltungen der permanenten Bedrohung durch Hacker-Angriffe bewusst seien – im Kampf gegen Cyber-Kriminelle sieht man sich gewappnet.

„Gerade am Beispiel Anhalt-Bitterfeld wird unsere Arbeit im Bereich der IT-Sicherheit bestätigt“, sagt Janet Grund, Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald. Jedoch sei letztlich niemand vor solchen Angriffen geschützt. „Ein Baustein der IT-Sicherheit in unserem Hause ist die Einhaltung der Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik“, sagt Grund. So würden Antivirusprogramme und Firewalls verwendet. Auch die Schulung der Mitarbeiter in Sachen IT-Sicherheit habe hohe Priorität.

Firewalls und Mitarbeiter-Schulungen

Für Teltow-Fläming teilt Karsten Dornquast, Leiter des Amts für Bildung und Kultur und damit zuständig für das Sachgebiet IT-Service, mit: „Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming schützt sich durch eine Vielzahl organisatorischer und technischer Maßnahmen, um die Sicherheit der IT-Systeme und Daten zu gewährleisten.“ Dazu gehöre etwa die ständige Aktualisierung der Softwareprogramme, die Durchführung von Sicherheitsupdates sowie die regelmäßige Datensicherung durch entsprechende Systeme. „Es gibt interne Regelungen und Dienstanweisungen zum Umgang mit IT-Technik, der IT-Sicherheit sowie zum Datenschutz“, erläutert Dornquast.

Mit all diesen Maßnahmen versuchen die beiden Landkreise Szenarien wie in Anhalt-Bitterfeld zu vermeiden. Dort wurde die Verwaltung am 6. Juli durch einen breit angelegten Hacker-Angriff mittels einer Schadsoftware weitgehend lahmgelegt. Daraufhin musste der Cyber-Katastrophenfall ausgerufen werden – zum ersten Mal in der Bundesrepublik. Bis heute ist die Verwaltung noch nicht wieder komplett handlungsfähig. Das Herunterfahren aller Server hatte zur Folge, dass das Landratsamt keine Sozial- und Unterhaltsleistungen mehr auszahlen konnte. Sicherheitskreise vermuten, dass hinter dem Angriff ein Erpressungsversuch steckt.

Karsten Dornquast ist in der Verwaltung von Teltow-Fläming für die IT-Sicherheit verantwortlich. Quelle: Hartmut F. Reck

Auch die Verwaltungen von Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming sind in der Vergangenheit schon Ziel von Hacker-Angriffen geworden. „Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming ist Cyberangriffen in verschiedensten Formen und Ausprägungen ausgesetzt“, sagt Dornquast. Bislang konnten diese jedoch erfolgreich abgewehrt beziehungsweise eingedämmt werden. „Großflächige Ausfälle oder Schäden waren noch nicht zu verzeichnen.“

Landkreisverwaltungen bereits Ziele von Cyber-Attacken

Ähnliches teilt die Verwaltung in Dahme-Spreewald mit. „Leider gibt und gab es Angriffe auf die digitale Infrastruktur der Landkreisverwaltung“, erklärt Sprecherin Grund. Deshalb werde der IT-Sicherheit seit vielen Jahren ein hoher und wachsender Wert beigemessen. „In der IT und in den Fachämtern wird jedes Verfahren in Hinblick auf IT-Sicherheitsaspekte überprüft.“

Schon mehrfach Ziel von Cyber-Attacken geworden: Die Landkreisverwaltung von Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

Dass Verwaltungen von Landkreisen und Kommunen im Fokus von Cyber-Kriminellen stehen, ist kein Zufall. IT-Experten geben seit längerem zu bedenken, dass kommunale Einrichtungen in der digitalen Verwaltungsstruktur in Deutschland einen Schwachpunkt darstellen. Denn während auf Bundes- und Länderebene verstärkt in digitale Infrastrukturen und deren Absicherung investiert wird, hinken Kommunen und Landkreise aufgrund nicht vorhandener finanzieller Ressourcen und der entsprechenden Expertise oftmals hinterher – ein gefährlicher Rückstand, zeigt doch das Beispiel aus Sachsen-Anhalt, welche unmittelbaren Folgen der digitale Shutdown auf kommunaler Ebene für die Menschen vor Ort hat.

Kommunale Ebene bundesweit digitale Schwachstelle

Margit Scholl ist Professorin für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik an der TH-Wildau und Expertin für IT-Sicherheit. Sie sagt: „Anhalt-Bitterfeld ist kein Einzelfall“. Seit Jahren gebe es wiederholt bundesweit Erpressungsversuche über Cyber-Attacken. Wie oft Brandenburger Landkreise und Kommunen schon Ziel von derartigen Angriffen geworden sind, ist unbekannt, sagt Scholl.

Margit Scholl ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der TH Wildau und Expertin für IT-Sicherheit. Quelle: Ute Sommer

Es fehle schlicht an gesicherten Daten aus Untersuchungen. „Es wäre sicherlich sinnvoll, eine solche durch die Landesregierung zu beauftragen und die TH Wildau wäre bereit, eine solche Untersuchung für Brandenburg durchzuführen“, sagt die Wissenschaftlerin.

Untersuchung zur Cyber-Kriminalität in Brandenburg gefordert

Grundsätzlich müssten die Verwaltungen in die technische Datensicherung investieren, um sich vor Cyberkriminellen zu schützen. Für den Fall, dass es zu einer Attacke auf die Netzwerke kommt, müsse ein „Notfallmanagement zumindest für die kritischen Geschäftsprozesse“ aufgebaut werden, sagt Scholl. Allerdings dürfe man auch nicht denken, dass alle Probleme technisch zu lösen wären.

„Investieren Sie in die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden und Führungskräften zur Informationssicherheit - bilden Sie eine „Human Firewall“ aus“, appelliert die IT-Expertin an die Verwaltungen. Nur mit einem hohen Informationssicherheitsbewusstsein der Beschäftigten könne man sich wirksam schützen.

Von Jérôme Lombard