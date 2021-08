Luckenwalde

„Wie schön, wenn die Rotkreuzfamilie mal wieder so zusammenkommt!“ Das sagte Dietmar Bacher, Präsident des DRK-Kreisverbands Fläming-Spreewald bei der jüngsten Kreisversammlung im Luckenwalder Biotechnologiepark vor 87 anwesenden Delegierten aus den beiden Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald.

Dabei handelte es sich bei diesem „Familientreffen“ nur um einen kleinen Teil der DRK-„Großfamilie“. Immerhin hat sie mit etwa 6000 Fördermitgliedern und Aktiven sowie 1057 Hauptamtlichen schon Ausmaße eines weit verzweigten Familienclans erreicht. Und der kümmert sich um zehn Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser – eins ist gerade in Walddrehna eingerichtet worden, das andere eröffnet am 1. Oktober in Golßen, womit man den ländlichen Raum stärken wolle, so DRK-Kreisvorsitzender Jan Spitalsky. Es kommen Hauskrankenpflege-Stationen in vier Städten, drei Altersheime, vier Tagespflegeeinrichtungen und zwei Häuser mit betreutem Wohnen hinzu. Zur Betreuung von Behinderten gibt es acht Wohnstätten, drei ambulante Dienste und sechs betreute Wohngemeinschaften. Weiterhin betreibt das DRK zwei Übergangswohnheime für Migranten.

DRK-Kreisversammlung Fläming-Spreewald in Luckenwalde 2021 Quelle: Hartmut F. Reck

Die Ehrenamtlichen sind in 18 Ortsverbände, acht in TF und zehn in LDS, aufgeteilt. Die Wasserwacht ist an sieben Orten präsent, das Jugendrotkreuz an acht. Im Kinder- und Jugendbereich betreibt das DRK zehn Kitas, einen Hort, vier Juniorclubs und eine 24-Stunden-Betreuung. Außerdem besetzt es sieben Beratungsstellen im Bereich der Jugend(sozial)arbeit.

Im Rahmen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit betreuen ehrenamtliche Rotkreuzler Besuchs- und Begleitdienste, Kleiderkammern, Krabbelgruppen, Kreativ- und Handarbeitskreise, Seniorenklubs, Sport- und Computerkurse, Trauercafés oder wirken als Kümmerer oder Vorlesepaten.

DRK-Kreispräsident Dietmar Bacher während der Kreisversammlung Fläming-Spreewald in Luckenwalde. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Zeit der Pandemie habe von allen viel abgefordert, meinte Präsident Bacher, aber man habe sie gut durchgestanden. „Das Rote Kreuz hat während der Pandemie einen Wertschätzungszuwachs erfahren. Das zeigt wieder, wie wichtig die Wohlfahrtsorganisationen sind“, meinte Bacher. „Wir haben gut funktioniert, schnell reagiert auch dank unserer guten Ausbildung.“

Corona nicht verhindert, aber eingedämmt

So sei man mit dem Landesverband daran beteiligt gewesen, das Impfzentrum in Luckenwalde mit einzurichten. „In unserem Corona-Testzentrum haben unsere Ehrenamtler 14.000 Tests durchgeführt, von denen 110 Fälle positiv waren“, berichtete Bacher. Er räumte aber auch ein, dass nicht alles gut gelaufen sei. So habe das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch die Seniorenbetreuungseinrichtung in Saalow heimgesucht, was zu einigen Todesfällen geführt habe. Auch im Flüchtlingsheim in Luckenwalde sei Corona ausgebrochen, was aber dank der Unterstützung des Ortsverbandes und Quarantänemaßnahmen eingedämmt werden konnte. Trotz der pandemischen Widrigkeiten habe man die Zahl der Blutspenden auf dem bisherigen Niveau halten können und habe 42 DRK-Freiwillige ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz schicken können.

DRK-Kreisvorsitzender Jan Spitalsky bei der Kreisversammlung Fläming-Spreewald in Luckenwalde. Quelle: Hartmut F. Reck

Auch der neue Kreisvorsitzende Jan Spitalsky erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an die Herausforderungen durch Corona. So habe der Kreisverband für all seine vielen Einrichtungen Teststrategien organisieren müssen. Er freute sich, neue Schulsozialarbeiter für Sperenberg, Stülpe und Zülichendorf einstellen zu können und betonte, dass man ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für alle Bereiche sei.

Von Hartmut F. Reck