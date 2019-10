Luckenwalde

Helga Apelt aus Lübben und Christa Kautzschmann aus Werder tun es, ebenso wie der Niedergörsdorfer Friedhelm Freidank und Rudi Müller aus Königs Wusterhausen: Gutes zu unser aller wohl. Die vier gehören zu den 44 Ehrenamtlichen, die am vergangenen Sonnabend beim Herbstfest des DRK-Kreisverbandes Fläming-Spreewald für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt wurden. Mit 65 Dienstjahren sind die genannten die erfahrensten DRK-Mitglieder.

Ein Leben lang Ehrenamtler

„Als sie begannen, da wurde ich gerade erst geboren“, staunte Kreisvorsitzender Harald-Albert Swik, der zusammen mit Kreispräsidenten Dietmar Bacher, Elke Kosmala als Kreisleiterin der Ortsverbände und Ehrenamts-Koordinatorin Eva Lehmann die Auszeichnung vornahm. Sechseinhalb tausend sind es insgesamt, die in unserem Kreisverband 40 Jahre oder länger ehrenamtlich aktiv sind“, so Swik.

Die selbstgestellten Aufgabengebiete, in denen die Helfer aktiv sind, sind vielfältig. „Die wenigsten wissen, dass das DRK nicht nur im Rettungsdienst und in der Blutspende arbeitet“, ergänzte Bacher. Das Spektrum reicht von der Kinderbetreuung über die Behinderten-, Senioren- und Flüchtlingsarbeit, der Pflege, der Erste-Hilfe-Ausbildung und dem Kinderschutz bis zum Rettungs- und Sanitätsdienst und wächst beständig, wie sich am Beispiel der erst vor wenigen Monaten neu eröffneten Tagespflegestation zeigt. „Überall erweist sich das DRK als zuverlässiger Partner der Gesellschaft“, so der Präsident.

Mitgliederschwund bleibt ein Thema

Um dieser Rolle auch weiterhin gerecht zu werden, sei der Kampf gegen den Mitgliederschwund ein wichtiges Thema. Denn, abgesehen von der personellen Absicherung der Aufgaben, seien auch die Mitgliedsbeiträge, um dies zu finanzieren.

Einen Einblick in die Arbeit der Wasserrettung und Sanitätsdienste gewährte die anschließend gezeigte Dokumentation der großen Kreisverbands-Übung, bei der vor wenigen Wochen zwei Tage lang rund 200 Helfer die Rettung von 70 Explosions- und Brandopfern und weiterer Verletzter aus anderen Notlagen trainierten. „Auch hier“, so Swik, „hat das Rote Kreuz bewiesen, dass es sowohl an Land als auch im Wasser Hervorragendes leistet.“

Beim Roten Kreuz ist niemand allein

Neben würdevollen und nachdenklichen Tönen genossen die etwa 80 Gäste im Sitzungssaal des Kreistages auch die Gemütlichkeit. Katja Gille und Andreas Dobbert, alltags in der Luckenwalder Tagespflege im Einsatz, zauberten als Duo „Die Obstkiste“ mit ihren Instrumenten stimmungsvolle Lieder zum Mitsingen und Schunkeln hervor. „Beim Roten Kreuz ist niemand allein“, wandelten sie den Refrain eines bekannten Schlagers kurzerhand um und trafen den Nagel damit auf den Kopf. Denn Gutes tun und dabei mit Gleichgesinnten Hand in Hand zusammen zu arbeiten, ist eines der Motive, warum so viele Menschen über Jahrzehnte dem Roten Kreuz als Ehrenamtler die Treue halten.

Von Uwe Klemens