Großbeeren

53 Bewohnerinnen und Bewohner in der Seniorenbetreuungseinrichtung Graf von Bülow in Großbeeren erhielten als erste im Landkreis eine Impfung gegen Corona. Dabei starteten die Impfungen in der Betreuungseinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) etwa zeitgleich mit einer Impfung in der DRK Einrichtung Saalower Berg in der Gemeinde am Mellensee. Dort wurden insgesamt 67 Bewohner und Mitarbeiter geimpft.

Vorsichtig gespannte Erwartungshaltung herrschte am Freitagvormittag in der Senioreneinrichtung an der Berliner Straße in Großbeeren. Die Bewohnerinnen und Bewohner erwarteten einen seit Wochen angekündigten Besuch aus der nahen Landeshauptstadt. Ein mobiles Impfteam des Impfzentrums Potsdam begehrte früh um neun Uhr Einlass, um gemeinsam mit den Großbeerener Ärzten Christian Schäfer, Matthias Lachmann und Susanne Schäfer das begehrte Serum des Mainzer Unternehmens Biontech zu überbringen.

Anzeige

Das „flüssige Gold“

Zuvor hatten Verwaltung und Pflegeteam im Haus wochenlang diesen Termin vorbereitet. Die Bewohner mussten aufgeklärt, ihre Zustimmung eingeholt werden. „Oft bedeutete das, dass wir auf die Zustimmung der Verwandten warten mussten“, sagte Eileen Lehmann, Abteilungsleiterin für Generationenarbeit und Pflege beim DRK. Am Freitagmorgen aber ist das Geschichte.

Für 53 von 59 Bewohnerinnen und Bewohnern liegt jetzt das Einverständnis vor. Eine Anzahl von ihnen hat sich in einem der Gesellschaftsräume eingefunden, um mit als erste die Impfung entgegen zu nehmen. Derweil steht das „flüssige Gold“, wie es eine der DRK Mitarbeiterinnen scherzhaft bezeichnet, gut bewacht durch die Leiterin der Einrichtung Isabel Kätsch in einem hauseigenen Kühlschrank.

Gleichzeitig geht das Team aus Großbeerener Hausärzten und DRK-Mitarbeiterinnen an die Vorbereitung. Einmalspritzen werden montiert, Matthias Lachmann erklärt den Umgang mit dem so wichtigen Impfstoff für die Senioren. „Wir wollen keinen Tropfen vergeuden“, ergänzt Christian Schäfer, der bei diesen Worten die ersten Spritzen aufzieht.

Lange auf diesen Moment gewartet

Dann geht es schnell: Gerhard Krause und Gabriele Urban sind die ersten in einer Reihe von 53 Bewohnern, 42 Mitarbeitern des DRK und rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste, die die Schutzimpfung vor Covid-19 erhalten. Und während Gerhard Krause die Impfung ohne große erkennbare Regung entgegen nimmt, verhehlt Gabriele Urban ihre Freude nicht.

Schnell und ohne viel Aufhebens lässt sich Gerhard Krause impfen. Quelle: Udo Böhlefeld

„Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet“, sagt sie. „Endlich kann ich meine Bekannten und Verwandten wieder sehen. Ich kann sie und sie können mich wieder besuchen.“ Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht. Aber sie weiß auch von Heimbewohnerinnen, die sich nicht impfen lassen wollen. Bekannte aus dem Haus, deren Bedenken größer sind als die Hoffnung. Insgesamt sechs Hausbewohner sind heute nicht dabei.

„Verstehen kann ich das nicht“, sagt sie, „aber vielleicht überzeugt sie mein Beispiel und sie lassen sich in ein paar Wochen auch impfen.“ In den DRK-Einrichtungen in der Gemeinde am Mellensee und in Großbeeren steht in genau drei Wochen Wiederholungsimpfung auf dem Programm. 125 Impfungen werden an diesem Samstag auch noch an Senioren und Mitarbeiter im Pflegeheim in Blankenfelde-Mahlow verabreicht.

Nägel mit Köpfen

Christian Schäfer ist froh darüber, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau Susanne und seinem Kollegen Matthias Lachmann hier in Großbeeren einen Anfang mit den Impfungen machen kann. „Das hier sind ja auch alles Patienten von uns.“ Grundsätzlich geht es ihm aber nicht schnell genug. „Worauf warten wir denn? Es ist doch genug Impfstoff da, den wir verarbeiten könnten“, sagt er. „Warum sollen wir auf das Impfzentrum in Luckenwalde warten, das ja erst im Februar kommt?“ An diesem Punkt stellt Christian Schäfer keine rhetorische Frage.

Das Hausarztteam aus Großbeeren will nämlich Nägel mit Köpfen machen. Am Rande der Impfungen in der Einrichtung Graf von Bülow in Großbeeren, informiert er gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) über den Plan, am Wochenende 16./17. Januar eine Impf-Aktion für Großbeerener Seniorinnen und Senioren durchzuführen, die nicht in Pflegeheimen leben. „Die Gemeinde wird für diesen Zweck die Mehrzweckhalle zur Verfügung stellen“, ergänzt Tobias Borstel. Der Impfstoff wird auch bei dieser Gelegenheit vom DRK und dem Impfzentrum Potsdam geliefert.

Das „flüssige Gold“, der Impfstoff gegen Covid-19. Quelle: Udo Böhlefeld

Wir fangen schonmal an

„Ich bin überzeugt, dass überall im Norden des Landkreises niedergelassene Ärzte genau wie wir zu einer solchen Aktion bereit sind“, ergänzt Schäfer. Er hofft, dass das Beispiel Schule macht und auch der Landkreis seine Zustimmung zu der Impfaktion gibt. Über weitere Einzelheiten berichtet die MAZ, sobald Anmeldeprozedur, genaue Zeit und Ort vollständig geklärt sein werden. An ihrem Willen, die älteren Großbeerener sobald wie möglich mit Impfstoff zu versorgen, lassen Schäfer und Borstel auf jeden Fall keinen Zweifel: „Wir fangen schonmal an.“

Von Udo Böhlefeld