Dahlewitz/Dabendorf

Die mehr als 500 Dabendorfer Funkwerk-Mitarbeiter sind über die angekündigte Auflösung ihres Betriebes Molex CVS zum Jahreswechsel und die Verlagerung ihrer Firma an andere Standorte stinksauer, mehrmals tauchen sie in dieser Woche direkt am Verhandlungsort auf. In leuchtenden Warnwesten standen und stehen sie vor dem Van-der-Valk-Hotel Dahlewitz. Dort verhandeln Geschäftsführung und Betriebsrat weiter hart über die Konditionen der Zerschlagung für die Beschäftigten. Ein großer Teil von ihnen sind Zeitarbeiter.

Vor Beginn der Verhandlungen am Mittwochmorgen forderten zahlreiche Belegschaftsmitglieder den Erhalt des Standortes Dabendorf. Quelle: Privat

Wie die MAZ sowohl von Firmenmitarbeitern als auch aus der Verwaltungsstelle der Gewerkschaft IG Metall in Ludwigsfelde erfuhren, geht es bei der Auseinandersetzung in den Hotel-Räumen um den Interessenausgleich und einen Sozialplan, also um die arbeitsrechtlichen Instrumente, mit denen festgelegt wird, wer zu welchen Bedingungen wann und wohin wechselt. Geplant ist die Schließung der Produktion im Dabendorfer Gewerbegebiet an der Märkischen Straße, sie soll nach Polen und Bochum verlagert werden.

Firma ist Tochter der US-amerikanischen Koch Industries

Wie die MAZ bei den Recherchen am Mittwoch aus sicherer Quelle erfuhr, werden die Entwicklung und administrative Bereiche in einer neuen Firma nach Berlin verlegt. Bei der bisher jüngsten MAZ-Veröffentlichung im März war die Richtung der Betriebsteil-Auslagerung noch offen, man sprach von Ausland Polen, China oder dem arabischen Raum. Jetzt macht auch das Wort „Mexiko“ die Runde. Die mehr als 500 Mitarbeiter der der Molex CVS Dabendorf GmbH arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb. Die Firma ist inzwischen eine Tochter des amerikanischen Öl- und Chemie-Konsortiums Koch Industries.

Charles G. Koch von Koch Industries gehört mit einem geschätzten Vermögen von 43,8 Milliarden US-Dollar zu den acht reichsten Menschen der Welt. Zudem gehörten Charles G. und sein Bruder David H. Koch zu den bedeutendsten Unterstützern der Tea-Party-Bewegung, einer 2009 gegründeten und anfangs libertären Protestbewegung gegen Präsident Barack Obamas Wirtschaftspolitik, später agierte sie zunehmend rechtspopulistisch.

Firmensitz der Molex CVS Dabendorf GmbH in Zossen an der Märkischen Straße; Eigentümer des ehemaligen Funkwerks Dabendorf ist jetzt Charles G. Koch mit seinem US-amerikanischen Öl- und Chemie-Konsortium Koch Industrial. Quelle: Jutta Abromeit

Zu DDR–Zeiten war das frühere Funkwerk Dabendorf ein Vorzeigebetrieb. Nach dem Mauerfall feierte er im Verbund der Thüringischen Funkwerk AG mit Sitz in Kölleda Erfolge und produzierte seine Umsätze bis in die 1990er Jahre hinein mit Kurzwellen-Empfängern und Funkgeräten für Polizei, Rettungskräfte und Baufirmen. Später kamen zeitweilig auch Navigationsgeräte aus Dabendorf. Die Novero GmbH Düsseldorf, eine Nokia-Ausgründung, kaufte das Werk in Dabendorf 2012, bis 1.März 2019 hieß es später Laird Dabendorf GmbH, anschließend wurde es vom Finanzinvestor Advent gekauft und gehört als Molex CVS heute mit seiner Elektronik zu den klassischen Autozulieferern für die Pkw- und Lkw-Produktion.

Am Rande der Verhandlungen waren vor dem Hotel im Gewerbegebiet Dahlewitz solche Sätze zu hören: „Es kann doch nicht sein, dass unser Standort geschlossen werden soll“ und „Seit Jahren holt die Unternehmensleitung täglich schon Arbeitskräfte aus Polen. Dreimal pro Tag, für jede Schicht.“ Die Molex-Kollegen kämpfen für den bedingungslosen Erhalt ihres Betriebes in Dabendorf, deshalb werden sie weiter an jedem Verhandlungstag vor dem Hotel stehen. Und eine Sprecherin der IG-Metall-Verwaltung sagt, angesichts dieses Kampfes steige die Mitgliederzahl in der Gewerkschaft zurzeit.

Keiner der Beteiligten an diesem Kampf um den Erhalt des Betriebs in Dabendorf erwartet eine Einigung in dieser Woche, weitere Verhandlungstermine seien avisiert.

Von Jutta Abromeit und Udo Böhlefeld