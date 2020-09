Vor 30 Jahren wurde aus der PGH „Neue Zeit“ in Luckenwalde eine GmbH. Hartmut Dombrowa war viele Jahre lang ihr Geschäftsführer. Mit 60 Jahren räumte er den Chefsessel für seinen Sohn David. Der glaubt an die Zukunft des Drohneneinsatzes in seinem Job und fühlt sich seiner Heimat verpflichtet.