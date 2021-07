Seehausen/Jüterbog

Im Niedergörsdorfer Ortsteil Seehausen kam es in den vergangenen Wochen gleich zweimal zu einem Dachstuhlbrand in verschiedenen leerstehenden Häusern (die MAZ berichtete). Am 26. Juni wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kurz vor Mitternacht alarmiert – am 11. Juli war es mitten in der Nacht gegen 2.45 Uhr. Die Löscharbeiten dauerten in beiden Fällen bis in die frühen Morgenstunden an. Wie Polizeisprecherin Ariane Attrodt der MAZ nun auf Nachfrage mitteilt, wurde nach dem ersten Brand im Juni ein Gutachter eingesetzt. „Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, diese Ermittlungen dauern weiter an.“

Für den Gebäudebrand am 11. Juli seien die Kollegen aus dem Nachbarland zuständig. Zum Hintergrund erklärt die Polizeisprecherin: „Während des Einsatzes in dem leer stehenden Gebäudekomplex stellte sich heraus, dass das Brandobjekt nicht mehr im Land Brandenburg liegt. Insofern bearbeitet diesen Brand nun zuständigkeitshalber die Polizei Sachsen-Anhalt.“

Neben dem jüngsten Brand kam es in derselben Nacht zu einem Einbruch in Seehausen. Während die Bewohner schliefen, waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 23 und 2 Uhr in das Einfamilienhaus eingedrungen. Dabei wurden mehrere Türen und ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenhöhe konnten noch nicht getätigt werden. Die Kriminalpolizei hat dort ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen.

Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt in Jüterboger Fällen

Ob ein Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem Brand besteht, ist unklar. „Grundsätzlich prüft die Kriminalpolizei Zusammenhänge zwischen Sachverhalten, die sich in örtlicher und/oder zeitlicher Nähe ereignet haben“, teilt Ariane Attrodt auf MAZ-Nachfrage mit. Nach derzeitigem Stand könne aber noch kein Zusammenhang hergestellt werden.

Die jüngsten Brände in Seehausen erinnern auch an die Brandserie in Jüterbog, die seit Dezember 2020 andauert. Immer wieder wurden im Stadtgebiet hauptsächlich Müllcontainer angezündet – aber auch zu einem brennenden Pkw musste die Feuerwehr ausrücken. Auch dort waren die Zeiträume der Taten ähnlich. Zuletzt brannten wieder Müllcontainer am ersten Juli-Wochenende. In den vergangenen Monaten hatte die Polizei mehrfach zu Zeugenhinweisen aufgerufen. Darüber hinaus wurde eine Ermittlungsgruppe gegründet. Ob ein Zusammenhang zu den Bränden in Seehausen besteht, sei ebenfalls geprüft worden. Derzeit liegen laut Polizei aber keine Erkenntnisse vor, dass es sich um den- oder dieselben Täter handelt. Allerdings erklärt Ariane Attrodt der MAZ: „Zu den jüngsten Bränden in Jüterbog ist festzustellen, dass diese Verfahren an die Staatsanwaltschaft übersandt wurden.“

Von Isabelle Richter