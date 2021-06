Dahlewitz

„Wir müssen die Arbeitsplätze am Standort erhalten. Wenn das nicht gelingt und das Werk geschlossen wird, heißt das für mich Hartz IV oder stempeln geh’n.“ Das sagt einer der Funkwerk-Mitarbeiter am Mittwochmorgen vor dem Hotel „Berliner Ring“ in Dahlewitz. Dort wird seit zwei Wochen über die Zerschlagung des Funkwerks Dabendorf mit seinen mehr als 500 Beschäftigten verhandelt: Die Produktion soll zum Jahresende nach Polen und Bochum (Nordrhein-Westfalen) verlegt werden, die Bereiche Verwaltung und Entwicklung will der Arbeitgeber nach Berlin ausgründen.

Heinz-J. Bontrup (weißes Hemd) von der Universität Siegen berät den Molex-Betriebsrat bei den Verhandlungen im Van-der-Valk-Hotel „Berliner Ring“ Dahlewitz. Quelle: Jutta Abromeit

Vom neunköpfigen Betriebsrat gibt es keine Stellungnahme. Er hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Extern beraten lässt sich die Belegschaftsvertretung von einem Professor der Universität Siegen – von Heinz-J. Bontrup. Der sagte der MAZ, er prüfe derzeit betriebswirtschaftlich, ob die Firma Molex CVS Dabendorf GmbH tatsächlich künftig nicht mehr rentabel sei, wie es der Arbeitgeber behaupte. Der einstige DDR-Vorzeigebetrieb gehört heute nach etlichen Umfirmierungen und Verkäufen zum amerikanischen Öl- und Chemie-Konsortium von Koch Industries. Deren Mitgründer Charles G. Koch gehört mit einem geschätzten Vermögen von 43,8 Milliarden US-Dollar zu den acht reichsten Menschen der Welt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Auseinandersetzung in den Dahlewitzer Hotel-Räumen wird für die rund zwei Drittel der Festangestellten der Belegschaft über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan verhandelt, etwa ein Drittel sind Zeitarbeiter. Die Molex Dabendorf GmbH arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb, ihr Hauptprodukt sind drahtlose Handyschalen zum Aufladen von Mobiltelefonen, wie sie alle großen Autohersteller heute anbieten.

Kollegen protestieren in ihrer Freizeit

Zum Protest am Verhandlungsort kommen alle Kollegen in ihrer Freizeit, sie nähmen dazu Mehrstunden oder gar Urlaub, sagt Nicole Rothe, Gewerkschaftsvertreterin der IG Metall-Verwaltung in Ludwigsfelde. Und sie erklärt: „Es geht bei der Verhandlung hier um eine Alternative zur Schließung des Werkes. Doch bisher hört sich der Arbeitgeber ohne eigene Angebote nur an, was die Belegschaft fordert.“

Zu dieser Belegschaft gehört seit 2018 auch Maschinenführerin „Reni“. Wie andere hatte sie sich nach der Nachtschicht im Auto ein Stündchen hingelegt, um dann mit IG-Metall-Warnweste und roter Grabkerze vor dem Verhandlungsort zu stehen. Ein Kollege mischt sich ins Gespräch und erklärt: „Wenn wir nichts erreichen, dann landen wir alle in der Zeitarbeit.“ Eine Kollegin ergänzt: „Ganz viele von uns sind mit ihren Familien extra für diesen Job hier in die Region gezogen. Und mit unserer Qualifikation können wir nicht so einfach mal schnell zum Triebwerksbauer Rolls-Royce oder zum Autobauer Mercedes wechseln.“

Protestierende Funkwerker vor dem Van-der-Valk-Hotel in Dahlewitz. Quelle: Jutta Abromeit

Gewerkschaftsfrau Rothe sagt zum Stand der Verhandlung: „Solange wir da drinnen an einem Tisch sitzen, darf von Unternehmerseite nichts umgesetzt werden. Aber natürlich werden uns Termine genannt.“ Die Belegschaft habe ihre Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren nicht vergessen und greife nach jedem Strohhalm, so Rothe. „Aber wir lassen uns auch nichts mehr so einfach gefallen“, erklärt eine daneben stehende Kollegin. „In den vergangenen vier Wochen hat sich die Zahl unserer Gewerkschaftsmitglieder rasant erhöht, wir sind jetzt drei Mal so viele.“

Von Jutta Abromeit