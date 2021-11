Dahlewitz: Helmar Lippitz ist seit 2011 Ortswehrführer

Dahlewitz

Helmar Lippitz (57) ist seit fast 30 Jahren bei der Dahlewitzer Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2011 ist er Ortswehrführer. Er kann sich noch gut an spartanische Zeiten erinnern, als das Löschfahrzeug der selbstständigen Gemeinde „untergestellt“ war, beispielsweise in einer Garage der Dahlewitzer Landbäckerei.

Helmar Lippitz freut sich über moderne Fahrzeugwaschplätze und sanitäre Anlagen

Es gab Technik von „Robur“ oder auf W 50-Basis, die aber nach der Wende und Vergrößerung der Gemeinde nicht mehr den Erfordernissen entsprach. So hatte die Drehleiter beispielsweise keinen Korb. Die Fahrzeuge, die nun in die Stellplätze eingezogen sind, sind modern und haben eine zweckdienliche Ausstattung an Bord. Besonders freut sich Helmar Lippitz, dass im neu angebauten Teil des Feuerwehrgebäudes ein Waschplatz für die Fahrzeuge entstand. Das erleichtere die Arbeit der Kameradinnen und Kameraden. Neben den dicken, flexiblen Abluftschläuchen für die Motorabgase und dem Wasseranschluss brauchte der Platz eine Auffanganlage für das benutzte Waschwasser, das nicht einfach in die Kanalisation gelangen darf.

Nun gäbe es auch ausreichend sanitäre Einrichtungen und Umkleiden für Männer, Frauen und Kinder sowie für die Ausbildung und die Verwaltungsarbeit. Dass die Großgemeinde als Träger des Brandschutzes die Arbeit der Jugendwehr mit einem eigenen Anhänger unterstützt hat, freut hier Groß und Klein. Sonst mussten alle Utensilien, die die Jüngsten für Treffen oder Wettkämpfe brauchten, mit dem Mannschaftstransportwagen kutschiert werden. Der Anhänger trägt übrigens als erster der Fahrzeugflotte das neue Logo der Gemeinde, „Groß Grün“.

Der Wunsch nach größerer Weitsicht aus der Politik

Helmar Lippitz wünscht sich von der Politik noch größere Weitsicht und informell immer einen kurzen Draht zu den Ortswehren. Er schätzt, dass bei weiterem Zuzug in der Gemeinde Hauptamtliche ständig für den Brandschutz zuständig sein müssen. Heute ist es nur der Gemeindewehrführer. Und er ärgert sich über Fehlalarme, Katzen auf Bäumen oder Vögel in misslichen Lagen, ein paar Zentimeter Wasser im Keller, die eine kleine Tauchpumpe hätten entschärfen können. Dann könnten er und sein Team sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Neue Projekte hat der Dahlewitzer momentan nicht im Kopf: „Irgendwann wird es Zeit, meinen Nachfolger zu finden“, sagt er und lacht. Da habe er wenig Sorge, dass das gelinge.

Von Andrea v. Fournier