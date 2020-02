Dahlewitz

In der Waldstraße in Dahlewitz haben Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag einen Pkw Mini Cabriolet entwendet, während dieser in der Straße abgestellt war. Durch diesen Diebstahl entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Polizeibeamte haben am Tatort Spuren gesichert und leiteten zudem eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Von MAZonline