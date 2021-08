Dahlewitz: Sanierung der L 40

Dahlewitz

Am Montag, 23. August, beginnt die grundhafte Sanierung der Landesstraße L 40 in der Ortsdurchfahrt Dahlewitz, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Gebaut wird vom Glasowbach an der Ortsteilgrenze zu Blankenfelde bis zur Kreuzung zwischen L 40 und Wiesen- beziehungsweise Waldstraße.

Sanierung der L 40 ab Ortsteilgrenze Blankenfelde

Geplant seien der grundhafte Ausbau der Fahrbahn, die Neuverlegung der Regenwasserkanalisation und der Bau einer Sedimentationsanlage als Reinigungskomponente vor der Ableitung in den Glasowbach. Im Bereich der Kreuzung wird außerdem eine archäologische Untersuchung durchgeführt. Die Baulänge beträgt 260 Meter.

Außerdem sei vorgesehen, die Fahrbahn auf den 170 Metern zwischen dem Glasowbach und dem Kreisverkehr in Blankenfelde am Jühnsdorfer Weg beziehungsweise an der Erich-Klausener-Straße zu erneuern.

Straßensperrung und Umleitungen

Während der gesamten Bauzeit bis Ende November wird daher die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird aus westlicher Richtung über die L 792 nach Mahlow zur L 76 und über die B 96 geführt. Aus östlicher Richtung verläuft der Umleitungsverkehr in umgekehrter Richtung.

Die Anwohner sollen über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informiert werden, heißt es. Informationen zu den aktuell bestehenden Baustellen gibt es kurzgefasst im Baustelleninformationssystem des Landesbetriebs unter der Adresse https://www.ls.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.278688.de.

Von MAZonline