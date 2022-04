Dahme

Im Dahmer Rathaus bahnt sich eine politische Debatte um die Zukunft von Amtsdirektor David Kaluza an. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Niederer Fläming ist seit 2018 Verwaltungs-Chef des Amtes. Neben seiner ehemaligen eigenen Gemeinde, die zeitgleich ihre Selbstständigkeit aufgab, gehören die Gemeinden Dahme, Dahmetal und Illmersdorf zum Amt.

Kaluza informierte Dahmes Verwaltungsmitarbeiter

Am Donnerstag informierte Kaluza die Beschäftigten der Amtsverwaltung darüber, dass der aus Vertretern aller vier Kommunen bestehende Amtsausschuss ein Verfahren zu seiner Abwahl auf den Weg gebracht hat. In der ersten Juni-Woche, sechs Wochen nach der Zustellung dieses Beschlusses, wird der Amtsausschuss in öffentlicher Sitzung, aber ohne weitere Diskussion oder vorherige Stellungnahme und in namentlicher Abstimmung über das Schicksal des Amtsinhabers entscheiden.

„Einen solchen Vorgang hat es in meiner 24-jährigen Amtszeit noch nicht gegeben“, sagt Dahmes Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU), der auch Vorsitzender des Amtsausschusses ist. Daraus, dass er selbst den Antrag auf Amtsenthebung für überzogen hält, macht Willweber kein Geheimnis. „Aus meiner Sicht sind es vor allem Kommunikations-Schwierigkeiten zwischen dem Verwaltungs-Chef und den Kommunen, die geklärt werden sollten und auch könnten“, sagt Willweber. „Letztlich ist es aber auch so, dass nicht nichts passiert ist, was zu dieser großen Unzufriedenheit geführt hat“, so der Ausschuss-Vorsitzende.

Dahmer Ausschuss schweigt zu den Gründen

Über die genaue Anzahl der Befürworter des Abwahlverfahrens und deren Gründe äußert sich Willweber nicht. Zum einen, weil sich die Ausschussmitglieder intern darauf verständigt haben, sich nicht gegenüber der Öffentlichkeit zu äußern und die Kommunikation mit der Presse nur über Willweber zu führen. Zum anderen, weil selbst der Ausschuss-Vorsitzende die Gründe nur ahnen kann.

„Laut Kommunalverfassung muss mindestens die Hälfte der Ausschuss-Mitglieder für den Beschluss stimmen, um das Verfahren in Gang zu setzen. Bei unseren elf Abgeordneten also mindestens sechs. Aber niemand muss seine Gründe offenlegen“, so Willweber.

Für die Entscheidung zur Abwahl liegt die Messlatte noch höher. „Wenn zwei Drittel dafür sind, in unserem Fall also mindestens acht, ist der Amtsdirektor mit sofortiger Wirkung bis zum Ende seiner eigentlichen Amtszeit beurlaubt und muss die Amtsgeschäfte an seine Stellvertreterin übergeben“, so Willweber.

Dahmes Bürgermeister Willweber hat Bedenken

Bis zum Ende der achtjährigen Amtszeit würde ein zwangsbeurlaubter Amtsdirektor noch 70 Prozent seiner Bezüge weiter erhalten. „Da wir uns gleichzeitig auf die Suche nach einen Nachfolger machen müssten, um diesen oder diese möglichst schnell zu wählen, wäre das für den Amtshaushalt eine ziemliche Belastung“, gibt Willweber zu bedenken. Die Gefahr, dass sich die Neubesetzung mangels geeigneter Kandidaten über Monate hinzieht und die Arbeit der Verwaltung darunter leidet, sieht Willweber ebenfalls als problematisch.

Ob sich David Kaluza vor der Abstimmung über seine Abwahl gegenüber Gemeindevertretern oder der Öffentlichkeit äußert, ist derzeit offen. „Laut Kommunalverfassung darf er das, muss es aber nicht“, so Willweber. Auf Anfragen der MAZ zu dem Thema reagierte Kaluza nicht.

Von Uwe Klemens