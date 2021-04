Dahme

55 Jahre trennen den Dahmer Astrophysiker Jochen Rose und die Illmersdorfer Abiturientin Tessa Rosnau. Was sie eint, ist ihre Begeisterung für die Geheimnisse des Weltraums im Allgemeinen und für die Raumfahrt im Besonderen. Der heutige 60. Jahrestag des ersten bemannten Raumflugs zählt für beiden zu den bedeutendsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte.

Gemeinsam blicken der 72-jährige Wissenschaftler und die 17-jährige Schülerin, die sich in wenigen Wochen nach dem bestandenen Abitur ebenfalls um einen Studienplatz für ein Physik- und Astronomie-Studium bewerben will, auf die Pionierleistung Gagarins zurück.

Der 12-Jährige staunt am Radio

Als sich der sowjetische Bauernsohn und ausgebildete Jagdflieger Juri Gagarin am 12. April 1961 in seinen Raumanzug zwängte und mit der Raumkapsel Wostok dorthin in den Weltraum schießen ließ, war Jochen Rose gerade einmal 12 Jahre alt und schaute vom Dach seines Dahmer Elternhauses oft nach den Sternen. „Die Begeisterung dafür hatte mein Großvater geweckt, der oft mit mir über das Weltall sprach und der mir alles erklärte“, erinnert sich Rose.

Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin in seinem Raumanzug kurz vor seinem Start zum ersten bemannten Weltraumflug. Gagarin umkreiste am 12. April 1961 in der Raumkapsel Wostok als erster Mensch die Erde. Quelle: NASA/JPL-Caltech/dpa

Vom heimlichen Ringen der Kalten Krieger USA und Sowjetunion, die sich zu der Zeit gerade anschickten, ihren Kampf um Machtpositionen bei der Eroberung des Weltraum weiterzuführen, wusste der Sechstklässler zu der Zeit noch nichts. Wie Millionen andere seiner Landsleute erfuhr auch er erst am Tag danach aus der Zeitung und aus dem Rundfunk von Gagarins Weltraumflug.

„Je nach Lage des Senders oder Verlages galt das Ereignis als ’Beweis der Überlegenheit des Sozialismus’ oder als ’Großer Schock’“, erinnert sich Rose, der die ideologische Dimension damals noch nicht verstand und den seine technische Begeisterung auf die wissenschaftliche Umlaufbahn katapultierte. Die Leitung des Observatoriums in Jena zu DDR-Zeiten und die Position als wissenschaftlicher Leiter der Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Berlin, die er bis vor acht Jahren bekleidete, waren dabei zwei seiner wichtigsten Stationen, auf denen er namhaften Kosmonauten und Astronauten, Astronomen und Wissenschaftlern persönlich begegnete.

Begeisterung seit Kindertagen

Nun, 60 Jahre nach dem Zünden von Wostok 1, sitzt Tessa Rosnau auf dem Rose’schen Sofa und lauscht gebannt dessen Erzählungen. So wie Jochen Rose begeistert sich auch Tessa bereits seit frühen Kindertagen für alles, was mit Sternen, Planeten und Raumfahrt zu tun hat. Die ISS-Station aus Legosteinen, die Jochen Rose mit seinem Enkel zusammengebaut hat und die nun auf dem Tisch zwischen ihnen steht, hätte sie auch gerne gehabt, auch wenn die Technikträume der Weltraumforscher inzwischen wesentlich anspruchsvoller sind.

Von dem Nasa-Rover „Perseverance“, zu deutsch „Durchhaltevermögen“, konnte Gagarin nur träumen, für Weltraumforscher heutiger Tage ist seine Existenz schon fast Normalität. Quelle: NASA/JPL-Caltech/dpa

„Dass die Menschen heutzutage in der Lage sind, mittels komplizierter Technik im lebensfeindlichsten Umwelt, dem Weltraum, Menschen am Leben zu erhalten und in 400.000 Kilometern Entfernung eine Sonde auf einen fremden Planeten zu setzen, muss man sich mal vor Augen führen“, schildert Tessa, was ihrer Begeisterung immer wieder neue Nahrung verschafft. „Die Vorstellung, dass es wahrscheinlich noch in meiner Lebenszeit geschieht, dass ein Mensch seinen Fuß auf den Mars setzen kann, finde ich atemberaubend“, fügt sie hinzu.

Schon bald sind die beiden Weltraum-Träumer beim Fachsimpeln über Keplersche Gesetze und technische Details der Weltraum-Forschung. Dass technische Bedeutung und politische Dimension nicht unbedingt das Selbe sind, weiß Jochen Rose aus seiner langjährigen wissenschaftlichen Arbeit. „Das Foto von Armstrongs Fußabdruck auf dem Mond war für mich bedeutsamer, als das Bild der dort aufgestellten US-Flagge, weil es wissenschaftliche Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Mondoberfläche zuließ, was bei der Fahne nicht der Fall war“, nennt er ein Beispiel.

Lichtjahre zwischen Wissenschaft und Ideologie

Auch die wissenschaftliche und der ideologischen Bedeutung von Gagarins erstem bemannten Weltraum-Flug klaffte aus seiner Sicht um Lichtjahre auseinander. „Im kollektiven Gedächtnis der Menschheit hängen geblieben ist aber, dass die Sowjets mit Gagarin nun mal die Ersten im Weltraum waren“, so Rose.

Einig sind sich der pensionierte Astro-Physiker und die Abiturientin auch, dass sie, hätte man sie damals gefragt, als erste in die Wostok-Kapsel gestiegen oder später vom Apollo-Raumschiffs aus den Mond betreten hätten. „Wer würde das ablehnen?“, fragt Tessa und blickt Jochen Rose ins Gesicht. „Ich jedenfalls nicht“, antwortet er.

Von Uwe Klemens